Perquisita la casa dello youtuber indagato per lo schianto a Casal Palocco

Perquisita dai carabinieri la casa di Matteo Di Pietro, il giovane risultato positivo ai cannabinoidi, indagato per omicidio stradale dopo l'incidente di due giorni fa a Casal Palocco, in cui ha perso la vita il Manuel, un bambino di 5 anni. Il 20enne era al volante di un suv di lusso noleggiato con 4 amici, per una sfida social, quanto ha travolto l’auto con a bordo il piccolo. In corso anche verifiche sui 5 telefoni cellulari sequestrati dopo la schianto al gruppo di youtuber The Borderline. Obiettivo degli investigatori individuare eventuali video girati prima mentre e dopo l’incidente e messaggi utili alle indagini. Al momento, nel fascicolo aperto dalla procura di Roma, resta indagato solo Matteo Di Pietro, ma la posizione degli altri quattro, tre ragazzi e una ragazza, ascoltati in queste ore, resta al vaglio degli inquirenti. Nei prossimi giorni verrà sentita la mamma del piccolo Manuel che era a bordo dell'auto distrutta dalla vettura di grossa cilindrata. Effettuata una perquisizione anche nella sede della società degli youtuber.





I racconti dei testimoni

“Il suv ha preso la Smart da tutte e due le parti e l'ha trascinata. Sicuramente correvano, la macchina era tutta rotta", ha raccontato un testimone. "Erano due giorni che correvano come matti. Li abbiamo visti poco prima passare vicino al distributore di benzina, e sparire in nemmeno un secondo, poi abbiamo sentito il boato", ha aggiunto un residente. ''Quel giorno la strada era stranamente libera, ho sentito solo la sgasata quando già avevano superato la rotatoria e subito dopo il botto'', ha detto un benzinaio della zona. A Casal Palocco tutti continuano a ripetere che il suv dei The Bordeline che ha travolto la citycar con a bordo il piccolo Manuel andava ad una velocità folle.





Parla il papà di Manuel

''Volevo esprimere, con quel che resta del cuore mio, di Elena e della piccola Aurora, un ringraziamento a voi che avete pregato, donato e anche solo pensato al nostro Manuel strappato da sto mondo infame''. È il messaggio scritta da Marco Proietti, il papà del bimbo morto mercoledì pomeriggio nello schianto in via di macchia Saponara,.