Perugia, si separano e il marito si fidanza col giudice

Due coniugi si separano e il marito si fidanzata con la giudice civile che ha emesso la sentenza. La vicenda è finita a palazzo dei Marescialli poiché l'ex moglie ha presentato un esposto al Csm chiedendo di fare chiarezza sull'accaduto e, in particolare, di accertare se la giudice in questione abbia rispettato i necessari requisiti di imparzialità e terzietà. La vicenda è accaduta a Perugia. La separazione - si legge nell'articolo - risale al 2018, ma solo nelle scorse settimane il Csm ha ricevuto l'esposto. I due coniugi perugini hanno presentato una richiesta di separazione giudiziale al tribunale di Perugia e, dopo l'udienza presidenziale di rito per i provvedimenti urgenti, la causa è stata assegnata a uno dei giudici della sezione famiglia. In udienza si è arrivati a una soluzione condivisa sulla proprietà dell'abitazione e la separazione è stata consensuale. Dopo 20 giorni, nel novembre 2018, è stata depositata la sentenza. A dicembre sarebbe stato direttamente il marito a comunicare, secondo quanto segnalato al Csm dalla ex moglie, di avere una relazione con la giudice che si era occupata della loro separazione. I dubbi della donna riguardano le tempistiche e, soprattutto l'imparzialità del magistrato. Da qui, la decisione di rivolgere l'esposto al Consiglio superiore della magistratura, che dovrà svolgere accertamenti.