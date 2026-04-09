Pesca record in Salento: a Tricase catturato un astice di 6 kg. Mai visto così grande!

Pesca record in Salento: a Tricase catturato un astice di 6 kg. Mai visto così grande!

Pesca record in Salento: a Tricase catturato un astice di 6 kg. Mai visto così grande!

Francesco Fredella

09 aprile 2026, ore 13:00

Il pescatore 40 enne, originario del Leccese, sarà ospite in "Protagonisti" alle 19.10

Stupore. Foto e video, che sono diventati virali in poco tempo. A Tricase Porto, un paese sul mare in Salento, è stato pescato un astice gigante di 6 chili. Mai visto prima. Si tratta di una battuta di pesca con le reti che ha lasciato tutti senza parole.
Grande stupore quando Marco, pescatore quarantenne da intere generazioni, ha catturato a Tricase Porto un esemplare gigante. Chi da anni vive di pesca in questa zona, ci racconta di qualcosa già avvenuta in precedenza quando nelle acque di Tricase sono stati pescati esemplari oltre la media. 



LO SGOMENTO DEGLI ANIMALISTI E I PRECEDENTI

Non mancano commenti al vetriolo degli animalisti, da sempre in prima linea e sensibili a questi temi. Ma la notizia diventa in ogni caso virale e fa il giro della Rete.

I precedenti non mancano. Come racconta BluNews, nel 2025, due pescatori polacchi hanno catturato un pesce siluro lungo 2,92 metri nel lago artificiale di Rybnik. Sempre nello stesso anno è stato protagonista il pesce siluro, di due metri e 120 chili, catturato nel Piovego da un 23enne che studia a Londra. Come racconta Il Mattino di Padova, il record per quanto riguarda i pesci siluri di acque dolci appartiene ad Alessandro Biancardi, che ne ha pescato uno nel Po che pesava 150 chili.

«Da pescatore incallito ed anche allievo di Biancardi, su segnalazione di amici che hanno la mia stessa passione, erano mesi che gli stavo dando la caccia – racconta il giovane Nabel, che ha studiato anche ai Camerini Rossi 

Ho avuto fortuna nell’avvistarlo, dopo tanti appostamenti, vicino al Portello. Appena ha messo in bocca l’amo, al quale avevo appeso un pezzo grosso di pesce, ha cercato in tutti i modi di scappare via. Mi ha fatto cadere e ho rischiato anche di finire in acqua. Per fortuna sono corsi ad aiutarmi due amici ed il mio zio. Sono molto felice di questa pesca di alto profilo. Adesso devo tornare a Londra per continuare gli studi, ma, appena possibile, tornerò a Padova e continuerò a dare la caccia ai pesci siluri»

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