Pescara, uomo muore al culmine di una lite per viabilità

Un uomo è morto al culmine di una lite scoppiata, a quanto si apprende, per questioni di viabilità. Secondo i Carabinieri si tratta di omicidio preterintenzionale. L'uomo sarebbe stato picchiato violentemente. Gli uomini dell'Arma stanno cercando una o più persone fuggite a bordo di un suv di colore chiaro. Il fatto si è consumato a Pescara, in zona stadio. Inutile l'intervento del 118. Sul posto anche il sindaco Carlo Masci.