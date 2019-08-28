Piacenza, continuano le ricerche della coppia scomparsa

Lei 28 anni, lui 47, nessuna notizia da tre giorni. Anche i sub impegnati nelle ricerche, al vaglio laghi e vasche d'acqua della zona

E' avvolta da un fitto mistero la scomparsa in provincia di Piacenza di un uomo e di una ragazza dei quali non si hanno più tracce da quasi tre giorni, ovvero dal pomeriggio di domenica. Massimo Sebastiani ed Elisa Pomarelli, rispettivamente 47 e 28 anni, sono stati visti a pranzo insieme in una trattoria sulle colline piacentine, poi di loro si è persa ogni traccia. Che si tratti probabilmente di qualcosa di più di un semplice allontanamento volontario lo dimostra la grande attenzione e il fermento della task force investigativa e di soccorso che è coordinata dalla Prefettura e costantemente in contatto con il sostituto procuratore di Piacenza Ornella Chicca. Ma al momento ogni ipotesi è ancora aperta e vagliata. In queste ore frenetiche, che a tratti assumono le caratteristiche di una corsa contro il tempo, da un lato ci sono i tanti soccorritori impegnati nelle ricerche, dall'altro ci sono le indagini dei carabinieri che stanno soprattutto scavando nella vita privata della coppia. Innanzitutto per comprendere che tipo di legame ci fosse fra loro: non pare fossero fidanzati, almeno ufficialmente, ma si conoscevano molto bene nonostante la differenza di età. I selfie scattati insieme lo dimostrano. Lui operaio tornitore, lei impiegata nell'ufficio del padre che ha un'assicurazione in città, abitavano nella stessa zona, quella di Carpaneto, un piccolo paese di provincia ai piedi delle colline. L'allarme è scattato nella notte di domenica, quando un parente dell'uomo ne ha denunciato la scomparsa. Poco dopo anche la famiglia della ragazza ha chiamato i carabinieri per lo stesso motivo. Un allontanamento del tutto anomalo, a detta di chi li conosce: il 48enne ha lasciato il cellulare acceso in casa e l'auto posteggiata nel cortile della sua abitazione in aperta campagna. I carabinieri hanno effettuato diversi rilievi scientifici sul posto. Per cercare la coppia si sta muovendo in queste ore un piccolo esercito di uomini e mezzi. Guidati dai vigili del fuoco di Piacenza, ci sono molti addetti della Protezione civile, gli agenti della Polizia locale, e le unità cinofile con i cani molecolari e addirittura un drone. In prima linea anche due squadre di sommozzatori dei pompieri giunti da Bologna che stanno scandagliando con grande attenzione ogni specchio d'acqua: nella zona infatti ci sono molti laghetti e anche alcune vasche per la raccolta dell'acqua destinata all'uso agricolo. Alcuni testimoni hanno riferito ai carabinieri di aver visto il 47enne domenica pomeriggio mentre percorreva a piedi la strada provinciale con gli indumenti bagnati. Una circostanza che potrebbe mettere sulla giusta pista per ritrovare almeno uno dei due scomparsi. Intanto i carabinieri del comando provinciale di Piacenza hanno diffuso una nota di ricerca con una foto di Elisa Pomarelli e le sue generalità invitando chiunque abbia sue notizie a chiamare il 112.

