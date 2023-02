Piero Pelù a RTL 102.5: “Il Festival di Sanremo è stato la mia prima competizione. Il momento della borsetta è diventato memorabile”

Stasera, mentre al teatro Ariston andrà in scena la prima puntata della 73esima edizione del Festival di Sanremo, Piero Pelù sarà il primo artista a suonare sul palco di Piazza Colombo. Con lui la sua band e il suo nuovo show che porterà in giro per l’Italia la prossima estate. «Sono appena sbarcato a Sanremo, stasera suonerò sul palco di Piazza Colombo. C’è molto vento qui ma di sicuro decolleremo con la musica, siamo stracarichi», dichiara Pelù. «Ho un tour in partenza quest’estate, ci sarà una nuova formazione e il sound rock che mi contraddistingue dai Litfiba. Ci sarà anche una novità con l’ingresso dell’elettronica, del sound 2023», svela agli ascoltatori di RTL 102.5.



Piero Pelù ha partecipato a Sanremo nel 2020 con il brano ‘Gigante’. Dopo 40 anni di carriera quella del 2020 è stata la prima partecipazione del rocker al Festival. «Il palco di Sanremo ha portato molta fortuna a ‘Gigante’, sarò sempre molto legato a quell’esperienza. Quella per me è stata la mia prima gara, io non sono uno competitivo, mi piace stare alla pari con gli altri e non primeggiare. Il momento della borsetta è stato memorabile», racconta a RTL 102.5 ricordando la finale di Sanremo 2020 quando, durante l’esibizione di ‘Gigante’ “rubò” la borsetta di una signora seduta in platea.

Sul podio Piero Pelù non si espone: «Fatemi prima ascoltare le canzoni. Si chiama ancora "festival della canzone italian". Voglio ascoltare testo e musica insieme». E a chi dice che quest’anno al festival ci saranno poche chitarre Pelù risponde: «Se ci sono poche chitarre quest’anno a Sanremo? Stasera le chitarre sono in Piazza Colombo!», conclude.