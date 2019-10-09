Piero Pelù "duetta" con Greta Thunberg, il 18 ottobre esce Picnic all'Inferno

Il 18 ottobre esce "Picnic all'inferno", il nuovo brano di Piero Pelù. Da sempre sensibile alle tematiche dell’ambiente e del clima, il frontman dei Litfiba riprende in modo musicalmente inaspettato il discorso che Greta Thunberg fece nel dicembre 2018 a Katowice (Polonia) in occasione della COP24, elaborando un brano in cui la sua voce si incontra e si alterna con quella della giovane attivista svedese, in una sorta di “duetto”. Il video del brano verrà presentato in anteprima con un trailer, venerdì 11 ottobre a Imaginaction, il festival internazionale del videoclip che si terrà dall’11 al 13 ottobre a Ravenna, di cui RTL 102.5 è media partner. Inoltre, il 13 novembre a Roma partirà il “Benvenuto al mondo Tour”, sei concerti in altrettante importanti città italiane che vedranno esplodere l'energia live dell’artista fiorentino.