Piero Pelù "duetta" con Greta Thunberg, il 18 ottobre esce Picnic all'Inferno

Piero Pelù "duetta" con Greta Thunberg, il 18 ottobre esce Picnic all'Inferno

Piero Pelù "duetta" con Greta Thunberg, il 18 ottobre esce Picnic all'Inferno

Redazione Web

09 ottobre 2019, ore 21:00

Il frontman dei Litfiba ha campionato il discorso che l'attivista svedese fece nel 2018 in Polonia in occasione della COP24

Il 18 ottobre esce "Picnic all'inferno", il nuovo brano di Piero Pelù. Da sempre sensibile alle tematiche dell’ambiente e del clima, il frontman dei Litfiba riprende in modo musicalmente inaspettato il discorso che Greta Thunberg fece nel dicembre 2018 a Katowice (Polonia) in occasione della COP24, elaborando un brano in cui la sua voce si incontra e si alterna con quella della giovane attivista svedese, in una sorta di “duetto”. Il video del brano verrà presentato in anteprima con un trailer, venerdì 11 ottobre a Imaginaction, il festival internazionale del videoclip che si terrà dall’11 al 13 ottobre a Ravenna, di cui RTL 102.5 è media partner. Inoltre, il 13 novembre a Roma partirà il “Benvenuto al mondo Tour”, sei concerti in altrettante importanti città italiane che vedranno esplodere l'energia live dell’artista fiorentino.

Queste le date di:
13 novembre – ROMA, ATLANTICO LIVE
15 novembre – BOLOGNA, ESTRAGON
16 novembre – SAN BIAGIO DI CALLALTA (Treviso), SUPERSONIC MUSIC ARENA
19 novembre – MILANO, ALCATRAZ
20 novembre – VENARIA REALE (Torino), TEATRO DELLA CONCORDIA
22 novembre – FIRENZE, TUSCANY HALL
I biglietti del tour sono disponibili in prevendita sul sito di TicketOne e nei punti di vendita e prevendita abituali. 

Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
  • La fine di Maduro, da autista di bus a tre volte presidente

    La fine di Maduro, da autista di bus a tre volte presidente

  • Serie A, Como-Udinese 1-0, Genoa-Pisa 1-1, Sassuolo-Parma 1-1, Juventus-Lecce 1-1, Atalanta-Roma 1-0

    Serie A, Como-Udinese 1-0, Genoa-Pisa 1-1, Sassuolo-Parma 1-1, Juventus-Lecce 1-1, Atalanta-Roma 1-0

  • Crans-Montana, identificate le prime tre vittime italiane

    Crans-Montana, identificate le prime tre vittime italiane

  • Governeremo fino a una transizione sicura, così Trump dopo la cattura di Maduro in Venezuela

    Governeremo fino a una transizione sicura, così Trump dopo la cattura di Maduro in Venezuela

  • L'Italia tra le mete preferite degli stranieri per l'Epifania. Primo, positivo, bilancio delle festività natalizie

    L'Italia tra le mete preferite degli stranieri per l'Epifania. Primo, positivo, bilancio delle festività natalizie

  • Poste italiane introduce un canone annuale di sei euro per lo Spid, scatterà dopo un anno

    Poste italiane introduce un canone annuale di sei euro per lo Spid, scatterà dopo un anno

  • New Hit di RTL 102.5: le novità in rotazione da questa settimana

    New Hit di RTL 102.5: le novità in rotazione da questa settimana

  • Aurora Livoli: un 57enne peruviano è stato fermato, ha precedenti per vari reati, attesa per l'autopsia

    Aurora Livoli: un 57enne peruviano è stato fermato, ha precedenti per vari reati, attesa per l'autopsia

  • Saldi al via oggi in Valle d'Aosta, da domani in tutte le altre regioni. Atteso un giro d'affari da 5-6 miliardi

    Saldi al via oggi in Valle d'Aosta, da domani in tutte le altre regioni. Atteso un giro d'affari da 5-6 miliardi

  • Il discorso di fine anno di Mattarella. La pace, la Repubblica mosaico che impegna ciascuno e ai giovani dice "non rassegnatevi"

    Il discorso di fine anno di Mattarella. La pace, la Repubblica mosaico che impegna ciascuno e ai giovani dice "non rassegnatevi"

Umberto Tozzi a RTL 102.5: “Con l’ultimo tour volevo dire grazie a tutti coloro che hanno seguito la mia carriera e ci sono riuscito. Nel disco live tanti featuring e cinque inediti”

Umberto Tozzi a RTL 102.5: “Con l’ultimo tour volevo dire grazie a tutti coloro che hanno seguito la mia carriera e ci sono riuscito. Nel disco live tanti featuring e cinque inediti”

Nel corso di “Password”, il cantante ha presentato in diretta radiofonica “L’Ultima Notte rosa Live”, il nuovo progetto discografico rilasciato il 28 novembre

Fabrizio Moro a RTL 102.5: “I concerti sono il momento più bello e l’energia che ti arriva è la parte più bella del nostro lavoro. Finalmente in questo tour ci sarà anche il disco nuovo ‘Non ho paura di niente’

Fabrizio Moro a RTL 102.5: “I concerti sono il momento più bello e l’energia che ti arriva è la parte più bella del nostro lavoro. Finalmente in questo tour ci sarà anche il disco nuovo ‘Non ho paura di niente’

Nel corso di “The Flight”, il cantante ha presentato in diretta radiofonica “Non ho paura di niente”; il suo nuovo album rilasciato oggi solo in cd e in vinile

È finita la pace tra i fratelli Gallagher? Liam fa dietrofront su un possibile tour degli Oasis nel 2026

È finita la pace tra i fratelli Gallagher? Liam fa dietrofront su un possibile tour degli Oasis nel 2026

"Dobbiamo ancora discuterne", ha detto Liam Gallagher a chi chiede un ritorno sul palco il prossimo anno della band simbolo del britpop