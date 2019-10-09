Piero Pelù "duetta" con Greta Thunberg, il 18 ottobre esce Picnic all'Inferno

09 ottobre 2019, ore 21:00
Il frontman dei Litfiba ha campionato il discorso che l'attivista svedese fece nel 2018 in Polonia in occasione della COP24
Queste le date di:
13 novembre – ROMA, ATLANTICO LIVE
15 novembre – BOLOGNA, ESTRAGON
16 novembre – SAN BIAGIO DI CALLALTA (Treviso), SUPERSONIC MUSIC ARENA
19 novembre – MILANO, ALCATRAZ
20 novembre – VENARIA REALE (Torino), TEATRO DELLA CONCORDIA
22 novembre – FIRENZE, TUSCANY HALL
I biglietti del tour sono disponibili in prevendita sul sito di TicketOne e nei punti di vendita e prevendita abituali.
