Pietracatella: avvelenamento incompatibile con il veleno per topi, probabile epatite fulminante

Redazione Web

31 dicembre 2025, ore 18:30

Alla cena della vigilia non aveva partecipato la figlia maggiore, portata comunque allo Spallanzani a Roma con il padre che non desta preoccupazioni

La sera della vigilia avrebbero cenato con pesce e frutti di mare, delle cozze. Dopo poche ore, si sono sentiti tutti male: padre, madre e figlia. Si sono recati al Pronto Soccorso dell'ospedale, ma sono stati rimandati indietro per due volte. L'Azienda Sanitaria Regionale del Molise ha disposto una indagine interna per verificare e ricostruire quanto è successo al Cardarelli. Prima è morta Sara De Vita 15 anni , poi dopo qualche ora la madre Antonella Di Ielsi, di 50 anni. . Con il passare delle ore l'ipotesi che della farina usata per cucinare sia stata contaminata con del topicida ha perso consistenza. Solo l’autopsia chiarirà le cause dei decessi, probabile l’epatite fulminante da intossicazione.


Il capofamiglia e la figlia maggiore stanno bene

Gianni Di Vita, 55 anni, ricoverato a Roma in condizioni che non destano preoccupazioni, commercialista, è stato in passato a lungo sindaco di Pietracatella. Con lui allo Spallanzani è stata trasportata anche la figlia maggiore, di 20 anni, per accertamenti. Lei non ha partecipato alla cena di Natale indiziata.

Alimenti in casa sequestrati

Gli agenti della Squadra Mobile di Campobasso si sono recati più volte nell'abitazione di Pietracatella dove vivevano mamma e figlia morte e hanno sequestrato ogni alimento presente in casa. Si cerca di capire quale possa essere stata la causa dei malori considerato che nei giorni di festa la famiglia avrebbe consumato pasti anche con altri parenti che non hanno poi avuto problemi. La polizia ha anche sequestrato le salme che sono ora a disposizione dell'autorità giudiziaria. Il fascicolo sul duplice decesso è per ora contro ignoti .


