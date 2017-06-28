Pietro Sanna, arrestata una donna per l’omicidio

Pietro Sanna, arrestata una donna per l’omicidio

Pietro Sanna, arrestata una donna per l’omicidio

Redazione Web

28 giugno 2017, ore 11:53

Il giovane ucciso a Londra era stato trovato morto lunedì mattina

Proseguono le indagini sulla morte del ventitreenne sardo: Scotland Yard comunica di aver arrestato una donna che potrebbe essere coinvolta. Ulteriori informazioni si avranno con l’autopsia sul corpo di Sanna, che verrà eseguita in giornata.

Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
  • Clara a RTL 102.5: “Sto lavorando a delle collaborazioni, che scoprirete nei prossimi live. Sono molto carica!”

    Clara a RTL 102.5: “Sto lavorando a delle collaborazioni, che scoprirete nei prossimi live. Sono molto carica!”

  • Assegnati a Roma i premi Manlio Scopigno, Paolo Pacchioni di RTL 102.5 vince nel settore radio

    Assegnati a Roma i premi Manlio Scopigno, Paolo Pacchioni di RTL 102.5 vince nel settore radio

  • Calcio, Serie A, Torino-Napoli 1-0, Roma-Inter 0-1, Lecce-Sassuolo 0-0, Pisa-Verona 0-0

    Calcio, Serie A, Torino-Napoli 1-0, Roma-Inter 0-1, Lecce-Sassuolo 0-0, Pisa-Verona 0-0

  • “ANTOLOGIA DELLA VITA E DELLA MORTE”: Irama presenta il nuovo album a RTL 102.5

    “ANTOLOGIA DELLA VITA E DELLA MORTE”: Irama presenta il nuovo album a RTL 102.5

  • New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in rotazione sulla prima radio d’Italia “velo sugli occhi” di Angelina Mango, “IL CODICE DELL’ANIMA” di Clementino, LDO feat. Gigi d’Alessio, “GONE GONE GONE” di David Guetta, Teddy Swims, Tons And I, “Tears”

    New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in rotazione sulla prima radio d’Italia “velo sugli occhi” di Angelina Mango, “IL CODICE DELL’ANIMA” di Clementino, LDO feat. Gigi d’Alessio, “GONE GONE GONE” di David Guetta, Teddy Swims, Tons And I, “Tears” di Sabrina Carpenter e “Space” di Zerb, Odeal And Victor Ray

  • Six Kings Slam:Sinner abbatte Djokovic e ritrova Alcaraz

    Six Kings Slam:Sinner abbatte Djokovic e ritrova Alcaraz

  • “SAN SIRO DANCE 2026” powered by RTL 102.5: sabato 27 giugno 2026 Gabry Ponte torna a far ballare l'Italia

    “SAN SIRO DANCE 2026” powered by RTL 102.5: sabato 27 giugno 2026 Gabry Ponte torna a far ballare l'Italia

  • Capo Plaza mantiene la promessa: il 31 ottobre esce “Hustle Mixtape Vol. 2”

    Capo Plaza mantiene la promessa: il 31 ottobre esce “Hustle Mixtape Vol. 2”

  • Morgan a RTL 102.5: “Io amo le orchestre sinfoniche e all’interno dell’EP ci sono delle versioni sinfoniche. Io sono un uomo di spettacolo e voglio far provare emozioni alla gente”

    Morgan a RTL 102.5: “Io amo le orchestre sinfoniche e all’interno dell’EP ci sono delle versioni sinfoniche. Io sono un uomo di spettacolo e voglio far provare emozioni alla gente”

  • Luca Zaia a RTL 102.5, carabinieri morti nel Veronese: “Dinamica delinquenziale”

    Luca Zaia a RTL 102.5, carabinieri morti nel Veronese: “Dinamica delinquenziale”

Disposto un fermo per l'omicidio di Spoleto. Decisive le testimonianze dei conoscenti dell'indagato

Disposto un fermo per l'omicidio di Spoleto. Decisive le testimonianze dei conoscenti dell'indagato

Ha 33 anni ed è di origine ucraina, l'uomo fermato nell'ambito del delitto di un 21enne bangladese, il cui corpo è stato smembrato e nascosto in un sacco lasciato in un giardino della città umbra. il suo nome è Dmytro Shuryn

Strage nel Sannio, confessa Ocone: mia moglie autoritaria e aggressiva. La figlia combatte tra la vita e la morte

Strage nel Sannio, confessa Ocone: mia moglie autoritaria e aggressiva. La figlia combatte tra la vita e la morte

Un'ora e mezza di interrogatorio per svelare tutto l'orrore dell'omicidio di Paupisi, nel beneventano. Salvatore ha fracassato il cranio di moglie e 2 figli. Sopravvissuta, ma in gravissime condizioni, solo la ragazzina di 16 anni

Femminicidio a Milano, ragazza di 29 anni uccisa a coltellate dal compagno che tenta il suicidio (senza riuscirci)

Femminicidio a Milano, ragazza di 29 anni uccisa a coltellate dal compagno che tenta il suicidio (senza riuscirci)

Lei voleva lasciarlo, lui non si arrendeva; l'aggressione ieri sera nell'abitazione del quartiere Gorla. Pamela Gemini aveva 29 anni, Gianluca Soncin è un cinquantaduenne ora accusato di omicidio aggravato