Pietro Sanna, arrestata una donna per l’omicidio

28 giugno 2017, ore 11:53
Il giovane ucciso a Londra era stato trovato morto lunedì mattina
Proseguono le indagini sulla morte del ventitreenne sardo: Scotland Yard comunica di aver arrestato una donna che potrebbe essere coinvolta. Ulteriori informazioni si avranno con l’autopsia sul corpo di Sanna, che verrà eseguita in giornata.
