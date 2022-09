Pilota placcato, Max Biaggi su RTL 102.5:" Sotto shock da quel comportamento, prenderò altri provvedimenti"

Episodio singolare ieri in Moto3, durante le qualifiche del GP di Aragon. Il pilota Adrian Fernandez è stato frenato da due componenti del team di Max Biaggi.





Proprio lui ne ha parlato questa mattina su RTL 102.5, in Non Stop News: "Cercavano forse di disturbare il pilota, di innervosirlo, un atteggiamento per me inaccettabile, una di quelle cose che non vorresti mai vedere. Una loro responsabilità, per fortuna sono già stati sanzionati dall'organizzazione, ma questo non basta. L'etica non rispetta quella del team, per la quale ho fondato questa squadra. Penso che prenderò altri provvedimenti, sono rimasto shockato. Pensavo di aver visto tutto in questi trent'anni di motomondiale, ma non è così".





Max Biaggi ha aggiunto: "Ho avuto modo di parlare con i responsabili del gesto: teste basse e scuse, ma non basta. C'è stato proprio un atteggiamento dettato forse dallo stress, dalla tensione, purtroppo è capitato proprio nella squadra in cui c'è un team manager che solitamente tiene la squadra sotto controllo, evidentemente non è stato così".