Più di un milione e mezzo di Italiani ha assicurato cani e gatti

Le polizze vanno dai quarantacinque ai sessantacinque euro annui

Più di un milione e mezzo di Italiani ha stipulato un contratto di assicurazione legato al proprio gatto o al proprio cane. Secondo quanto emerge da un'indagine, sarebbero un milione e settecentomila le polizze accese. Assicurare un cane per la sola responsabilità civile ha un costo medio che parte da circa sessantacinque euro annui, con cui ci si assicura un rimborso di tutti i danni causati dall'animale a terzi, siano essi persone, altri animali o beni. Ciò vale anche quando l'animale viene affidato ad una persona esterna al nucleo familiare, come ad esempio un dog sitter. Capita che alcune compagnie applichino diverse condizioni e tariffe in base alla razza dell'animale. Per assicurare un gatto da eventuali danni a terzi il prezzo è invece più contenuto. La cifra si attesta infatti sui quarantacinque euro annui, sebbene la polizza sia valida solamente se il felino è ospitato continuativamente presso l'abitazione del proprietario. Condizione fondante per la stipula del contratto è l'età dell'animale. Molte società assicurative non assicurano ad esempio cani e gatti con meno di tre mesi di vita o più di nove anni.​

Argomenti

Assicurazione Cani Gatti Polizza

