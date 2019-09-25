Placido Domingo lascia la Met Opera dopo le accuse di molestie

Avrebbe dovuto portare in scena “Macbeth” questa sera ma si è detto d’accordo a fare un passo indietro

Placido Domingo si è ritirato dalla Met Opera, dove avrebbe dovuto portare in scena il “Macbeth” di Giuseppe Verdi questa sera. Lo riporta l'Associated Press, sottolineando che Domingo si ritira da tutte le future perfomance dalla Met Opera. La decisione è legata alle accuse di molestie sessuali avanzate da alcune donne nei suoi confronti. Domingo ha partecipato alle prove per il “Macbeth” lunedì, ma nonostante questo la Met Opera ha annunciato che la star si è detta d'accordo sulla necessità di fare un passo indietro.

Argomenti

met opera molestie placido domingo

