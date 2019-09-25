Placido Domingo lascia la Met Opera dopo le accuse di molestie

Placido Domingo lascia la Met Opera dopo le accuse di molestie

Placido Domingo lascia la Met Opera dopo le accuse di molestie

Redazione Web

25 settembre 2019, ore 10:00

Avrebbe dovuto portare in scena “Macbeth” questa sera ma si è detto d’accordo a fare un passo indietro

Placido Domingo si è ritirato dalla Met Opera, dove avrebbe dovuto portare in scena il “Macbeth” di Giuseppe Verdi questa sera. Lo riporta l'Associated Press, sottolineando che Domingo si ritira da tutte le future perfomance dalla Met Opera. La decisione è legata alle accuse di molestie sessuali avanzate da alcune donne nei suoi confronti. Domingo ha partecipato alle prove per il “Macbeth” lunedì, ma nonostante questo la Met Opera ha annunciato che la star si è detta d'accordo sulla necessità di fare un passo indietro.

Argomenti

met opera
molestie
placido domingo

Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
  • Ponte dell'Immacolata con clima stabile, con bel tempo. salvo piogge isolate al Sud e nebbia al Nord

    Ponte dell'Immacolata con clima stabile, con bel tempo. salvo piogge isolate al Sud e nebbia al Nord

  • New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in onda sulla prima radio d’Italia “Vivo” di Fabri Fibra, “Ritorno ad amare” di Laura Pausini, “La Perla” di ROSALÍA & Yahritza Y Su Esencia e “Sentire (feat. Angelina Mango)” di Venerus

    New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in onda sulla prima radio d’Italia “Vivo” di Fabri Fibra, “Ritorno ad amare” di Laura Pausini, “La Perla” di ROSALÍA & Yahritza Y Su Esencia e “Sentire (feat. Angelina Mango)” di Venerus

  • X Factor 2025. Trionfa Rob con "Cento ragazze" e festeggia sotto una pioggia di coriandoli

    X Factor 2025. Trionfa Rob con "Cento ragazze" e festeggia sotto una pioggia di coriandoli

  • Coppa Italia. La Lazio batte il Milan e vola ai quarti di finale dove affronterà il Bologna

    Coppa Italia. La Lazio batte il Milan e vola ai quarti di finale dove affronterà il Bologna

  • Vicenza: donna agonizzante a Torri di Quartesolo nel cortile del palazzo dove abita, aveva un trauma cranico

    Vicenza: donna agonizzante a Torri di Quartesolo nel cortile del palazzo dove abita, aveva un trauma cranico

  • Giorgia e i giudici di X Factor presentano a RTL 102.5 la finalissima dell’edizione 2025

    Giorgia e i giudici di X Factor presentano a RTL 102.5 la finalissima dell’edizione 2025

  • Il grido d'allarme di Antonio Marano, Presidente Confindustria Radio Tv, a RTL 102.5: "Le big tech non investono sul territorio. Stanno costruendo auto senza radio, la mobilità è il primo punto di riferimento dell'ascolto e della radiofonia"

    Il grido d'allarme di Antonio Marano, Presidente Confindustria Radio Tv, a RTL 102.5: "Le big tech non investono sul territorio. Stanno costruendo auto senza radio, la mobilità è il primo punto di riferimento dell'ascolto e della radiofonia"

  • Ponte dell'Immacolata: quasi 14 milioni di italiani in viaggio per una mini-vacanza, pesano i rincari

    Ponte dell'Immacolata: quasi 14 milioni di italiani in viaggio per una mini-vacanza, pesano i rincari

  • Corato: 15enne in rianimazione, travolto da una bici elettrica il cui conducente si è allontanato senza prestare soccorso

    Corato: 15enne in rianimazione, travolto da una bici elettrica il cui conducente si è allontanato senza prestare soccorso

  • Ucraina: Colloqui a Mosca tra Putin e gli inviati del presidente Usa Trump, nessun compromesso sui territori

    Ucraina: Colloqui a Mosca tra Putin e gli inviati del presidente Usa Trump, nessun compromesso sui territori

Un C130 militare turco precipita con 20 persone a bordo in Georgia. Si indaga sulle cause dello schianto

Un C130 militare turco precipita con 20 persone a bordo in Georgia. Si indaga sulle cause dello schianto

Precipitato tra Azerbaigian e Georgia, stava tornando in Turchia. I dubbi sullo schianto, molti sui social sembrano propendere per la teoria dell'abbattimento deliberato dell'aereo

Ucraina, via Yermak il nuovo capo negoziatore di Kiev è Umerov

Ucraina, via Yermak il nuovo capo negoziatore di Kiev è Umerov

Lo ha stabilito il presidente Zelensky. In precedenza il capo delegazione era Andriy Yermak, costretto ieri alle dimissioni a causa dello scandalo corruzione

Papa Leone riceve in Vaticano le star del cinema e chiede lo stop ai tagli al settore

Papa Leone riceve in Vaticano le star del cinema e chiede lo stop ai tagli al settore

Il pontefice nel suo discorso ha parlato dell’importanza della settima arte