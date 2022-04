"Porto la fede con il nome di mia figlia...": la confessione di Antonino Spinalbese

Le forbici da parrucchiere non le lascia mai. "La notte, spesso, adoro fare i capelli ad amici o amiche", confessa Antonino Spinalbese - che ha un passato da hair stylist. Oggi fa l'imprenditore. Ha fondato una società che si occupa di talent, dalla moda allo spettacolo, e sta per lanciare una nuova linea di costumi. "Sono principalmente da uomo", racconta in radiovisione su RTL 102.5 News.

I PROGETTI FUTURI

Per la prima volta si racconta in un'intervista fiume, molto lunga. Senza segreti. Non ama correre, chi conosce bene Spinalbese sa che è un ragazzo d'oro che pondera ogni singolo passo. E lo sta facendo anche con la sua nuova attività imprenditoriale. “Vediamo come va, faccio un passo alla volta per capire cosa mi rende più felice. Oggi lo sono, l’imprenditoria mi rende felice. Però non voglio esagerare, voglio avere tempo per mia figlia. Per quel che riguarda la tv, vediamo: se ci sarà qualcosa che mi piace valuterò”, racconta ancora.

LA FIGLIA DALLA DALLA RELAZIONE CON BELEN RODRIGUEZ