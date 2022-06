Power Hits Estate 2022: al via oggi la classifica su RTL 102.5 per decretare il tormentone estivo

Il "Power Hits Estate 2022", che si terrà all'Arena di Verona il 31 agosto, giunge alla sua sesta edizione.



Da oggi, lunedì 20 giugno, parte la classifica realizzata da RTL 102.5 in collaborazione con EarOne, che premierà il tormentone dell'estate 2022.



La classifica verrà stilata ponderando il dato dell'airplay fornito da EarOne con i voti espressi dagli ascoltatori. Per esprimere la propria preferenza sulle canzoni in classifica basterà collegarsi a RTL 102.5 Play e accedere alla Community MyPlay.

A partire da oggi pomeriggio, la seconda ora del programma "The Flight", dalle 16 alle 17, diventerà "Power Hits Estate 2022". Un'intera ora con i conduttori Paola Di Benedetto, Matteo Campese e Jody Cecchetto per svelare l'andamento live della classifica "RTL 102.5 Power Hits Estate 2022". Nel weekend, invece, gli ascoltatori conosceranno l'intera classifica della settimana, il sabato dalla posizione 50 alla 26 e la domenica dalla 25 alla canzone prima in classifica.



Il tormentone dell'estate 2022 sarà annunciato durante l'evento del 31 agosto in diretta in radiovisione dall'Arena di Verona.





Così il Presidente FIMI, Enzo Mazza: “Siamo contenti di attribuire anche quest’anno il premio Power Hits Estate 2022 per la canzone più ascoltata dai fan grazie ai dati certificati FIMi/GfK e anche il premio per l’album che rappresenta sempre un importante traguardo nella carriera di un artista”.



“Ci fa sempre piacere partecipare al ‘Power Hits Estate’, ormai diventato da anni l'evento musicale più importante dell’estate italiana”, così il Presidente PMI, Mario Limongelli. “Apprezziamo sinceramente l’iniziativa di RTL 102.5, che si mostra sempre attenta alla musica indipendente e valorizza questo importante patrimonio culturale del nostro Paese che, più di ogni altra forma d’arte, arriva davvero al grande pubblico”.



Il Direttore Generale SIAE, Gaetano Blandini: “Come SIAE siamo molto lieti essere nuovamente al fianco di RTL 102.5 Power Hits Estate. La radio ha davvero cambiato il mondo: ogni giorno ci regala la compagnia della musica ovunque noi siamo e, da sempre, senza fermarsi mai, con le sue voci e i suoi successi ci avvolge nella magia dei ricordi del passato, della vita del presente e delle speranze del futuro. Con il Premio RTL 102.5 Power Hits Estate 2022 – SIAE, al brano più suonato in tutti gli eventi musicali in Italia - dal 20 giugno 2022 al 26 agosto 2022 - per i quali è stato compilato il Borderò, il nostro programma musicale che da quest’anno è diventato solo digitale, vogliamo ringraziare e festeggiare gli autori che con la loro arte scrivono le nostre emozioni”.