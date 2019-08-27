Premiato turista pensionato che raccoglie rifiuti

Premiato turista pensionato che raccoglie rifiuti

Premiato turista pensionato che raccoglie rifiuti

Redazione Web

27 agosto 2019, ore 16:00

Affezionato a Lignano Sabbiadoro, tutte le mattine si sveglia all'alba e gira per le strade del comune munito di secchio e pinza

Giuseppe Maroso, pensionato di Marostica, località nel vicentino, trascorre da vent'anni le vacanze a Lignano Sabbiadoro. Le giornate iniziano all'alba, quando alle 5.00, munito di secchio e pinza, inizia a passeggiare per le vie del paese e a raccogliere i rifiuti abbandonati. "Nella vita ho sempre lavorato, non riuscirei a stare senza fare nulla" dice Maroso, che è stato premiato dal Comune friulano. Il riconoscimento è arrivato dall'assessore all’Urbanistica, Ambiente e Politiche sociali Paolo Ciubej. Ora che è in pensione, l'uomo trascorre le intere estati a Lignano Sabbiadoro, motivo per cui ha sentito la necessità di rendersi utile per la località che ama.   

Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
  • Calcio, Serie A, Torino-Napoli 1-0, Roma-Inter 0-1, Lecce-Sassuolo 0-0, Pisa-Verona 0-0

    Calcio, Serie A, Torino-Napoli 1-0, Roma-Inter 0-1, Lecce-Sassuolo 0-0, Pisa-Verona 0-0

  • “ANTOLOGIA DELLA VITA E DELLA MORTE”: Irama presenta il nuovo album a RTL 102.5

    “ANTOLOGIA DELLA VITA E DELLA MORTE”: Irama presenta il nuovo album a RTL 102.5

  • New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in rotazione sulla prima radio d’Italia “velo sugli occhi” di Angelina Mango, “IL CODICE DELL’ANIMA” di Clementino, LDO feat. Gigi d’Alessio, “GONE GONE GONE” di David Guetta, Teddy Swims, Tons And I, “Tears”

    New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in rotazione sulla prima radio d’Italia “velo sugli occhi” di Angelina Mango, “IL CODICE DELL’ANIMA” di Clementino, LDO feat. Gigi d’Alessio, “GONE GONE GONE” di David Guetta, Teddy Swims, Tons And I, “Tears” di Sabrina Carpenter e “Space” di Zerb, Odeal And Victor Ray

  • Six Kings Slam:Sinner abbatte Djokovic e ritrova Alcaraz

    Six Kings Slam:Sinner abbatte Djokovic e ritrova Alcaraz

  • “SAN SIRO DANCE 2026” powered by RTL 102.5: sabato 27 giugno 2026 Gabry Ponte torna a far ballare l'Italia

    “SAN SIRO DANCE 2026” powered by RTL 102.5: sabato 27 giugno 2026 Gabry Ponte torna a far ballare l'Italia

  • Capo Plaza mantiene la promessa: il 31 ottobre esce “Hustle Mixtape Vol. 2”

    Capo Plaza mantiene la promessa: il 31 ottobre esce “Hustle Mixtape Vol. 2”

  • Morgan a RTL 102.5: “Io amo le orchestre sinfoniche e all’interno dell’EP ci sono delle versioni sinfoniche. Io sono un uomo di spettacolo e voglio far provare emozioni alla gente”

    Morgan a RTL 102.5: “Io amo le orchestre sinfoniche e all’interno dell’EP ci sono delle versioni sinfoniche. Io sono un uomo di spettacolo e voglio far provare emozioni alla gente”

  • Luca Zaia a RTL 102.5, carabinieri morti nel Veronese: “Dinamica delinquenziale”

    Luca Zaia a RTL 102.5, carabinieri morti nel Veronese: “Dinamica delinquenziale”

  • Manovra da 16 miliardi, taglio Irpef, aiuti a famiglie e imprese, nodo contributo banche ancora aperto

    Manovra da 16 miliardi, taglio Irpef, aiuti a famiglie e imprese, nodo contributo banche ancora aperto

  • Annalisa a RTL 102.5: “’Ma io sono fuoco’ è un viaggio composto da diverse tappe e la prima è il tour. Non vedo l’ora di mostrare al pubblico tutto quello a cui abbiamo pensato”

    Annalisa a RTL 102.5: “’Ma io sono fuoco’ è un viaggio composto da diverse tappe e la prima è il tour. Non vedo l’ora di mostrare al pubblico tutto quello a cui abbiamo pensato”

Un pugliese di 34 anni suicida, era stato maltrattato dalla moglie egiziana conosciuta a Sharm El Sheik

Un pugliese di 34 anni suicida, era stato maltrattato dalla moglie egiziana conosciuta a Sharm El Sheik

La procura di Bari ha chiesto la condanna a quattro anni di reclusione per la donna per maltrattamenti aggravati, escludendo però l'aggravante della morte

La strage di Paderno Dugnano. Il Giudice, 17enne lucido nello sterminare la sua famiglia

La strage di Paderno Dugnano. Il Giudice, 17enne lucido nello sterminare la sua famiglia

Oggi le motivazioni della sentenza di condanna a 20 anni di reclusione per il giovane che nel 2024 uccise padre, madre e fratellino. La difesa pronta al ricorso in appello

Tragedia a Sesto San Giovanni, uomo di 71 anni si toglie la vita gettandosi dal sesto piano durante lo sfratto

Tragedia a Sesto San Giovanni, uomo di 71 anni si toglie la vita gettandosi dal sesto piano durante lo sfratto

E' accaduto alle 9:15 di questa mattina. L'uomo viveva da solo e non aveva figli