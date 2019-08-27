Premiato turista pensionato che raccoglie rifiuti

Giuseppe Maroso, pensionato di Marostica, località nel vicentino, trascorre da vent'anni le vacanze a Lignano Sabbiadoro. Le giornate iniziano all'alba, quando alle 5.00, munito di secchio e pinza, inizia a passeggiare per le vie del paese e a raccogliere i rifiuti abbandonati. "Nella vita ho sempre lavorato, non riuscirei a stare senza fare nulla" dice Maroso, che è stato premiato dal Comune friulano. Il riconoscimento è arrivato dall'assessore all’Urbanistica, Ambiente e Politiche sociali Paolo Ciubej. Ora che è in pensione, l'uomo trascorre le intere estati a Lignano Sabbiadoro, motivo per cui ha sentito la necessità di rendersi utile per la località che ama.