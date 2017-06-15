Premio Strega 2017, Paolo Cognetti guida la cinquina finalista

Redazione Web

15 giugno 2017, ore 11:52

Nella votazione tenuta a Casa Bellonci ha ottenuto 281 preferenze

E’ stata votata a Casa Bellonci la cinquina finalista del Premio Strega 2017, guidata da Paolo Cognetti e il suo "Le otto montagne" (Einaudi), già vincitore del Premio Strega Giovani, con 281 voti. Al secondo posto Teresa Ciabatti con 'La più amata' (Mondadori) che ha avuto 177 voti e al terzo Wanda Marasco con 'La compagnia delle anime finte' (Neri Pozza), con 175 voti. Entrano tra i cinque Alberto Rollo con 'Un'educazione milanese' (Manni) con 160 voti e Matteo Nucci con 'E' giusto obbedire alla notte' (Ponte alle Grazie) con 158.


