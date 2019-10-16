Presidente Mattarella incontra Trump alla Casa Bianca, tensione sui dazi

Tensione sui dazi tra il presidente Mattarella e Donald Trump durante l'incontro nello studio Ovale della Casa Bianca, a Washington. Dopo che Trump ha ribadito le ragioni del provvedimento contro le merci europee - imposto dopo la decisione del Wto sugli aiuti Ue all'Airbus - il presidente Mattarella ha chiesto la parola, interrompendo così un discorso di mezz'ora, e ha invocato "un metodo collaborativo", "nello spirito transatlantico" e che eviti "uno scambio di provvedimenti ritorsivi" quando, tra qualche mese, verranno in discussione i finanziamenti americani a Boeing. Mattarella ha auspicato un punto d'incontro nell'interesse di tutti. Trump ha risposto risoluto che l'Europa è stata scorretta con Airbus e che i dazi non sono alcuna ritorsione. Il presidente Usa nella conferenza stampa ha anche attaccato sui contributi italiani alla Nato: "L'Italia - dice - paga solo l'1 per cento invece del 2 per cento. Spero che aumenti le spese militari". E ha anche detto con soddisfazione che l'Italia ha acquistato 90 F35 e che il programma procede molto bene. Le divergenze sui dazi e le parole di Trump arrivano a Roma e il premier Conte ha commentato: "E ci credo che c'è una divergenza di opinione tra noi e gli Stati Uniti sui dazi. Noi non li vogliamo, ce li vogliono mettere".