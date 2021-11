Prima dell'epidemia da Covid, finse di vaccinare centinaia di bambini, operatrice sanitaria no vax condannata a risarcire 550mila euro

Il processo, davanti al tribunale di Udine, per peculato, falso e omissione d'atti d'ufficio è ancora in corso, ma, intanto, ieri, la sezione giurisdizionale della Corte dei Conti, per il Friuli Venezia Giulia, ha condannato Emanuela Petrillo a risarcire 550 mila euro all'Azienda sanitaria universitaria Friuli centrale, suo ex datore di lavoro, costretta a riprogrammare la campagna vaccinale antinfluenzale, per garantire la copertura ai bambini a cui non era stata realmente fatta.





Il caso di Emanuela Petrillo

La vicenda aveva scosso il Nord-Est. Emanuela Petrillo, allora assistente sanitaria di Spresiano, in provincia di Treviso, oggi 35 anni, denunciata e licenziata, nel 2017, con l'accusa di avere finto di iniettare la dose vaccinale a centinaia di bambini , negli anni di servizio trascorsi tra il Friuli e il Veneto. A supportare la tesi dell'accusa, sostenuta dal procuratore facente funzioni di Udine, Claudia Danelon, era stata l'attività di campionamento di 209 reperti ematici , condotta dal Nas di Udine: su 129 bimbi vaccinati dalla Petrillo, soltanto 20 avevano sviluppato una risposta immunitaria. Su 80 piccoli vaccinati da altri operatori, invece, soltanto 6 erano risultati negativi.





La condanna inflitta alla Petrillo

Nel tirare le somme e contestare all'ex assistente sanitaria un "inutile esborso di risorse finanziarie pubbliche", la Procura contabile aveva concluso per un danno pari a 660 mila euro . La sezione giurisdizionale, presieduta da Paolo Simeon, ha accolto solo in parte la richiesta, " ponendo in tal modo, di fatto, a carico dell'amministrazione sanitaria, i costi determinati dalla mancanza di misure organizzative , idonee a individuare l'assistente sanitario cui attribuire ogni singola e identificata somministrazione".