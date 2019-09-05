Primo giorno di scuola per la principessina Charlotte

Redazione Web

05 settembre 2019, ore 17:00

La piccola è arrivata davanti alla maestra mano nella mano con William e Kate

Primo giorno di scuola sotto gli occhi dei media e degli immancabili dispositivi di sicurezza per la piccola principessa Charlotte, 4 anni, secondogenita dei duchi di Cambridge, William e Kate, nell'esclusivo istituto di Londra frequentato anche dal fratello maggiore George: terzo in linea di successione al trono britannico. 

La scena, ritratta dagli obiettivi, ha avuto un'immagine familiare: con i due bambini - rigorosamente in uniforme scolastica, lui più sorridente, lei a tratti ritrosa - mano nella mano con entrambi i genitori sulla strada verso l'ingresso della Thomas's Battersea school, una scuola privata dalle rette decisamente elevate nella zona della capitale sulla riva sud del Tamigi. Ad accoglierli è stata Helen Haslem, direttrice nell'istituto della materna e delle elementari. Inevitabile, ma discreta, la presenza della polizia, dopo i timori per la sicurezza di George denunciati in passato proprio attorno alla scuola.

