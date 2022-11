Prof sferra un pugno ad un alunno che lo deride, il preside lo sospende, è successo a Pontedera

Un insegnante di un istituto superiore di Pontedera, in provincia di Pisa, ha reagito colpendo con un pugno allo stomaco un suo alunno. È stata la reazione del professore dopo essere stato deriso dal giovane. Il tutto è durato una frazione di secondi e la scena è stata ripresa da uno dei compagni di classe ed ha fatto il giro del web. Dopo la reazione del prof la classe ha smesso di ridere ed è rimasta come impietrita dalla reazione. In aula è calato un silenzio. Il fatto è accaduto pochi giorni fa e sull’episodio sta indagando la polizia. L’insegnante nel frattempo è stato sospeso dal preside della scuola. La mamma dello studente ha intanto presentato una denuncia alla polizia, che sta indagando su quanto accaduto.





Il video

La scena del professore che con un pugno mette Ko il uso alunno, è stata ripresa e nelle immagini si vede il docente voltarsi di scatto verso l'alunno, che in quel momento è alle sue spalle, e che sembrerebbe deriderlo, raggiungendolo con un pugno allo stomaco prima di alzarsi e affrontarlo con aria di sfida. Dopo la scena il video si interrompe e a far chiarezza ci penserà la polizia che sulla vicenda sta compiendo accertamenti. Il video che dura 14 secondi è stato girato dagli alti studenti con uno smartphone e immortalano l’improvviso scatto d’ira dell’insegnante ad una situazione che per lui era diventata insostenibile.





La reazione dell'istituto

L'episodio non è passato inosservato e la direzione dell’istituto commenta come “atto gravissimo” quello che è accaduto ed ha annunciato “di aver preso tutti i provvedimenti del caso. Un fatto del genere richiede una procedura approfondita e articolata che la scuola ha sviluppato non appena venuta a conoscenza dell’accaduto. Per il momento non vogliamo dire altro e non ci interessa rendere dichiarazioni pubbliche”.