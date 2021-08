Professor Aldo Morrone in diretta su RTL 102.5: “Tutti i vaccini che abbiamo hanno la stessa efficacia contro la variante Delta”

Il Professor Morrone commenta la possibilità di rendere obbligatorio il vaccino per alcune categorie di lavoratori: “Se si è costretti a rendere obbligatorio il vaccino per i docenti, purtroppo si dovrà fare, ma io sono convinto che i vaccini siano un requisito fondamentale per tutti coloro che lavorano a contatto con le persone, operatori sanitari, professori, quelli che lavorano nei supermercati e chi non è stato vaccinato e non segue le regole non può svolgere quel lavoro, perché l’obbligatorietà mi lascia sempre un po’ preoccupato”.

“Gli anticorpi sono fondamentali e vanno tra 9 e i 12 mesi – Aldo Morrone specifica poi la durata degli anticorpi e l’effettiva copertura dei vaccini - gli studi più recenti dimostrano che c’è un’abbondanza nella durata degli anticorpi, ma abbiamo anche le difese immunitari determinate dei linfociti, però trovarli è più difficile perché è più costosa la tecnica per individuarli”. “Dopo la prima dose siamo intorno al 70/75%, ma per avere una maggiore copertura abbiamo bisogno della dose di richiamo che dà un contributo intorno al 95%, per cui la seconda dose è quella che determina la maggiore efficacia del vaccino”.





La vaccinazione under 12

“Per quel che riguarda i più giovani, innanzitutto dobbiamo convincere a vaccinare gli over 12, mentre per quelli più piccoli intanto si ammalano molto meno e noi potremmo prima lavorare sui bambini che sono affetti da una serie di malattie che potrebbero determinare l’eventuale infezione, malattia e decesso, i cui casi in Italia sono pochissimi”.





L’efficacia dei vaccini contro la variante Delta

“Tutti i vaccini a nostra disposizione e approvati dall’Ema e dall’Aifa hanno la stessa efficacia nei confronti della variante delta, non c’è nessuna differenza nel fare un vaccino piuttosto che un altro, ma bisogna vaccinarsi perché è l’unico modo per evitare che il virus si riproduca. Detto questo, una volta fatto il vaccino le mascherine, il distanziamento e il lavarsi bene le mani rimangono dei must fondamentali”.