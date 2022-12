Qatar 2022, la Francia elimina la Polonia, nei quarti affronterà l'Inghilterra che ha battuto il Senegal

FRANCIA-POLONIA 3-1

I campioni del mondo in carica non hanno alcuna intenzione di abdicare. Dopo uno spavento iniziale, si sono sbarazzati della Polonia, che esce di scena. Così come Robert Lewandovski: assente dal campo per oltre novanta minuti, ha trasformato (peraltro al secondo tentativo) un rigore ininfluente appena prima del fischio finale. Chi invece ha trascinato la sua squadra è stato Kylian Mbappè (due gol e un assist), ma è stato protagonista anche un altro attaccante francese: Giroud ha sbagliato la prima occasione, in scivolata all’altezza del secondo palo ha colpito male e mandato sul fondo. Ma non la seconda: appena prima dell’intervallo un grande assist di Mbappè lo ha liberato in area di rigore, il suo diagonale è finito in rete. Poco prima la grande chance – doppia - l’aveva avuta la Polonia: Zielinski, libero e in ottima posizione, non ha angolato la prima conclusione e ha trovato la respinta di Lloris, sulla sua ribattuta c’è stato il salvataggio sulla linea di Varane. Quando non si sfruttano occasioni del genere, poi si paga dazio. E infatti è arrivato il gol di Giroud. Nella ripresa la Francia ha controllato senza troppi problemi, poi a un quarto d’ora dalla fine ha fatto partire i titoli di coda: contropiede di Giroud, assist di Dembelè e raddoppio di Mbappè, con un tiro potente e preciso. Dopo il novantesimo gli ultimi due squilli: prima il terzo gol dei transalpini con la personale doppietta di Mbappè, poi il rigore per i polacchi trasformato da Lewandovski.





INGHILTERRA-SENEGAL 3-0

Non c'è stata partita. O meglio, c'è stata nella prima mezzora quando il match è rimasto in equilibrio. È stato addirittura il Senegal ad avere la prima occasione importante, con Dia: l'attaccante della Salernitana ha colpito in diagonale ma ha trovato la bella parata di Pickford. Poco dopo, al 39esimo, Henderson ha portato in vantaggio gli inglesi con una girata rasoterra dal cuore dell'area di rigore. A quel punto il Senegal è crollato, mentre l'Inghilterra ha preso coraggio entusiasmo. Harry Kane prima non ha sfruttato un'occasione per il raddoppio, ma appena prima dell'intervallo ha finalizzato un contropiede di Foden spezzando il tabù che non lo aveva ancora visto segnare in questa edizione del mondiale. Il commissario tecnico del Senegal Cissè nell'intervallo ha provato a dare una scossa con tre cambi, il nuovo entrato Pape Sarr si è fatto vedere con un tiro dalla distanza, ma è stata l'Inghilterra a chiudere la partita già al 12esimo della ripresa con un delizioso tocco di Saka a scavalcare il portiere Mendy. L'ultima mezzora è stata una lunga attesa del fischio finale. Sabato prossimo nei quarti di finale l'Inghilterra affronterà la Francia in una sfida che promette emozioni.