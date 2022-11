Qatar 2022, pareggini per Inghilterra e Olanda, impresa dell'Iran che batte il Galles e resta in corsa

OLANDA-ECUADOR 1-1



Il pareggio va stretto all'Ecuador. L'Olanda, in vantaggio a inizio partita con il bel tiro dal limite di Gapko, è andata spegnendosi con il passare dei minuti. Al contrario la nazionale andina ha giocato una partita in crescendo: dopo un gol annullato a Estupinan alla fine del primo tempo, a inizio ripresa è arrivato il meritato pareggio di Valencia, sempre più goleador mondiale: nelle ultime cinque partite-divise tra Russia 2018 e Qatar 2022-ha segnato ben sei reti. Nel finale l'attaccante ha dovuto abbandonare il terreno di gioco per un problema al ginocchio, i suoi tifosi sperano che possa recuperare per la sfida contro il Senegal che sarà decisiva per la qualificazione. L'Ecuador ha anche colpito una traversa con Plata. L'Olanda nelle prime due partite del mondiale non ha mostrato la sua qualità, i risultati sono migliori delle prestazioni. Ma per gli Orange la qualificazione agli ottavi è vicina, basterà non inciampare contro il modesto Qatar.





INGHILTERRA-USA 0-0

L'Inghilterra è stata un'illusione, una promessa non mantenuta: pericolosi nei minuti iniziali con Harry Kane -murato da Zimmerman- gli inglesi non hanno creato altre occasioni fino al 92esimo minuto quando lo stesso Kane ha colpito di testa ma ha mandato sul fondo. In mezzo si sono fatti apprezzare soprattutto gli Stati Uniti, che nella fase centrale della partita hanno assunto il comando del gioco; l'occasione più importante la avuta Pulisic sul finale di primo tempo, il suo gran tiro si è stampato sulla traversa. Il pareggio fra inglesi e americani lascia grande equilibrio nel gruppo B: Inghilterra quattro punti, Iran sorprendentemente a quota 3, Stati Uniti 2, Galles un punto: tutto si deciderà nell'ultimo turno dei gironi.





IRAN-GALLES 2-0

Non ce ne vogliano il Brasile, la Francia o gli altri squadroni del mondiale. Oggi l'impresa l'ha firmata l'Iran, la nazionale di un paese oppresso dalla dittatura, con i giocatori sottoposti a forti pressioni. Non avevano cantato l'inno nazionale prima della partita ad esordio contro l'Inghilterra, questa volta lo hanno fatto, forse convinti dall'arresto di loro ex compagno di squadra che rimasto in Iran è stato accusato di essere contro il governo. In campo si è poi vista una squadra fortemente motivata, che ha creduto fino all'ultimo in una vittoria meritata e acciuffata quando ormai sembrava non esserci più tempo. Il due a zero al Galles porta le firme di Chesmi e Rezaien, i loro gol al 98esimo e al 100esimo minuto. Fino a quel punto il muro eretto dei gallesi era rimasto in piedi, pur con la squadra in 10 per l'espulsione del portiere Hennessey, che in precedenza aveva negato il gol agli iraniani con almeno due grandi parate. La nazionale persiana aveva colpito anche due pali. Sembrava una partita stregata, invece nel finale è arrivata giustizia. E -non ce ne vogliono i gallesi- oggi siamo tutti iraniani.