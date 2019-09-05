Qualificazioni Euro 2020, a Yerevan Armenia-Italia 1-3

05 settembre 2019, ore 19:47 , agg. alle 20:49
Quinta vittoria consecutiva per gli azzurri, a punteggio pieno ed ormai a un passo dalla qualificazione
L'Italia batte in rimonta per 3-1 l'Armenia in un match valido per il gruppo J delle qualificazioni ai campionati Europei del 2020, disputato allo stadio 'Repubblicano' di Yerevan. Al vantaggio dei padroni di casa con Karapetyan all'11' replicano Belotti al 28', Pellegrini al 77' e l'autogol di Airapetyan all'80'. Armeni in 10 per l'espulsione proprio di Karapetyan per doppia ammonizione nel primo minuto di recupero del primo tempo. Azzurri comandano il girone a punteggio pieno con 15 punti.