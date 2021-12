“Qualsiasi notizia su Giulia ce l’ho dai suoi fan”: parla Fariba Tehrani, la madre della Salemi

Fariba Tehrani racconta di essere sfortunata in amore. “Sono una sfigata, senza un uomo, sola”, dice intervenendo a Trends & Celebrities su RTL 102.5 News. Lei, per chi non lo sapesse, è la madre della super influencer Giulia Salemi, fidanzata con Pierpaolo Pretelli (reduce dall’ultima edizione di Tale quale show su Rai1). “Io ci spero da dieci anni”, confessa ancora Fariba che non nega di volersi innamorare. “Vorrei un Pretelli 55enne, perché è favoloso, un ragazzo d’oro”: le sue parole piacciono al popolo della Rete, che segue le vicende amorose dei “Prelemi” (così sono stati ribattezzati dai fan Giulia Salemi e Pretelli).

IL RAPPORTO CON GIULIA E LA VOGLIA DI INNAMORARSI

Fariba Tehrani, durante il collegamento in radiovisione, svela di volersi innamorare e di avere molti spasimanti. “Sinceramente, non è che non mi vengono dietro, ma mi vengono indietro sempre giovani, ma io dico loro che non sono una milf. Con tutto il rispetto, con un giovane che storia puoi avere? Io non sono innamorata del sesso, ma dell’amore”, spiega la madre della Salemi. “Avendo una figlia di 28 anni, mi sento in imbarazzo ad avere un uomo di 33 anni”. Capitolo Giulia. Il loro rapporto sembra che abbia avuto qualche scossone. “Qualsiasi notizia su Giulia ce l’ho dai suoi fan, che sono una seconda famiglia e sanno praticamente più di me”, dice su RTL 102.5 News. “La sento poco e niente, c’è un rapporto telegrafico, con messaggi”.