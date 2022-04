Quindicenne trovato morto nel Brenta, la Procura di Padova indaga per istigazione al suicidio

PROFONDA ANGOSCIA DI UN RAGAZZO

Quel messaggio vocale ha lasciato turbati. Ahmed Jouider, 15 anni, di Padova, l’ha inviato giovedì scorso alla sua ex fidanzata. Le diceva – con un tono basso e preoccupato- che doveva sistemare alcune questioni, che qualcuno lo minacciava, che forse sarebbe morto. Pochi minuti prima il ragazzo era uscito di casa; aveva salutato la madre e la sorella dicendo che sarebbe andato al patronato e aveva aggiunto un “vi voglio bene” che ora suona come estremo saluto. Era salito sulla sua bici rossa e si era allontanato, con l'anima in tumulto. Dopo un paio d’ore il suo telefono cellulare risultava spento e irraggiungibile. Per giorni non si è più saputo nulla di lui, fino a ieri mattina. Quando il suo cadavere è stato ripescato dalle acque del fiume Brenta. Da una prima superficiale analisi, sul corpo non comparivano evidenti segni di violenza. E’ stata disposta l’autopsia.





ISTIGAZIONE AL SUICIDIO

Questa mattina il Pubblico Ministero Andrea Girlando, incaricato delle indagini, ha aperto un fascicolo. Si indaga sul reato di istigazione al suicidio. Inizialmente si era deciso di procedere per sequestro di persona, il cambio di ipotesi di reato consentirà alla Procura di poter fare l'autopsia sul corpo del ragazzo probabilmente già domani o venerdì. Il dottor Andrea Porzionato, che ha effettuato un primo esame esterno sul corpo del ragazzo la mattina del ritrovamento sul fiume, non ha trovato segni di colluttazione o violenza; insomma non c’è alcun segnale che lasci intendere che il ragazzo, prima di finire del fiume, abbia opposto resistenza a qualcuno, ma sarà l'autopsia a stabilire l'ora del decesso con esattezza, e a chiarire le cause della morte.