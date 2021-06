Racconto shock di Lady Gaga, stuprata da un produttore musicale all'età di 19 anni

Davvero una brutta storia, quella raccontata da Lady Gaga, nel primo episodio della nuova serie Apple TV con Oprah Winfrey, "The Me You Can't See". La celebre pop star ha reso noto di aver subito ripetute violenze sessuali, all’età di 19 anni, da parte di un produttore musicale. Una esperienza, ha sottolineato la cantante, che l’ha segnata per tutta la vita. L’artista ha parlato di un vero e proprio periodo nero, vissuto dopo lo stupro. Non solo. Lady Gaga ha anche raccontato di essere rimasta incinta. Una storia, insomma, senza lieto fine, elaborata nel corso di anni.





La verità sulla vità di Lady Gaga

"Avevo 19 anni e stavo muovendo i primi passi nel settore, e un produttore mi disse togliti i vestiti". Così Lady Gaga ha raccontato l’inizio del suo incubo. “Mi ha lasciata incinta dopo mesi di abusi”, ha detto la cantante, parlando di aver provato un dolore totale che si è protratto per molto tempo. “Sono diventata insensibile. Provavo dolore, poi niente, quindi stavo male per settimane. Solo dopo ho capito che era lo stesso dolore che ho provato quando la persona che mi ha violentata mi ha lasciata incinta in un angolo, fuori la casa dei miei genitori perché non stavo bene e continuavo a vomitare. Avevo subito un abuso. Mi hanno fatto così tante risonanze magnetiche in cui non trovavano nulla. Ma il tuo corpo ricorda tutto". Queste le parole pronunciate, rivivendo il dolore di un tempo, da Lady Gaga nella prima puntata della docu-serie.





La lenta risalita dopo un trauma che non si può cancellare

Lady Gaga, incontrando Oprah Winfrey, ha spiegato di aver fatto un lungo lavoro su se stessa per uscire dal tunnel e cominciare a stare meglio. "Tutto ha iniziato a cambiare lentamente. Adesso le cose vanno meglio", ha ammesso la pop star, ripercorrendo la storia del suo stupro. Una vicenda “amara” che poi a portato alla nascita del brano, divento un successo nel 2015 “Til It Happens to You”. Una canzone memorabile che l’artista eseguì alla cerimonia degli oscar nel 2016, circondata da decine di vittime di violenze sessuali.