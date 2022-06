"Radio Zeta Future Hits Live 2022" is back! In radiovisione domenica alle 21 su RTL 102.5

La Generazione Zeta ora ha una sua radio. Dopo il successo del Radio Zeta Future Hits Live, la Generazione Zeta urla ancora più forte. Lo show, a poco più di una settimana esatta dalla messa in onda, tornerà in radiovisione domenica 19 giugno alle 21 su RTL 102.5 nel corso di uno speciale della “Suite 102.5”.

Una decisione presa dopo il grande successo della manifestazione, che si è svolta all'Auditorium Parco della Musica "Ennio Morricone" di Roma e che ha fatto registrare il sold out.

Così il Presidente di RTL 102.5, Lorenzo Suraci: “Per la prima volta, RTL 102.5 ha deciso di mandare in onda la replica di un programma. È la prima volta in assoluto che questo accade. Perché? Riteniamo che il Radio Zeta Future Hits Live che abbiamo prodotto e trasmesso in Radiovisione giovedì 9 giugno su Radio Zeta ed in contemporanea su RTL 102.5, Tv8 e in streaming su RTL 102.5 Play sia stato un prodotto di eccellenza, che ha tutte le caratteristiche per rappresentare il nuovo della musica. Un prodotto che più si divulga e meglio è. L’esperienza a Roma mi ha davvero emozionato, soprattutto vedere tanti giovani cantare e ballare insieme”.