Radio Zeta Future Hits Live: Fedez e gli Articolo 31 si aggiungono all'incredibile cast di artisti che saliranno sul palco del Centrale del Foro Italico di Roma il 10 giungo 2023

Il Radio Zeta Future Hits Live - il Festival della Generazione Zeta torna sabato 10 giugno 2023 al Centrale del Foro Italico di Roma. Ultimi biglietti disponibili su TicketOne.

Al grande cast si aggiungono due importanti nomi: Fedez e Articolo 31 che insieme ad Annalisa, già annunciata nel cast, saliranno sul palco del Festival della Generazione Zeta per cantare "Disco Paradise", la nuovissima hit estiva dell’inedita formazione. Ospiti di Radio Zeta, sono proprio loro ad annunciare la partecipazione al Radio Zeta Future Hits Live: «Il 10 giugno ci saremo anche noi al Radio Zeta Future Hits Live!».

Sul palco, dal vivo, tutti gli artisti più amati dalle nuove generazioni, tutti in una sera. Il grande cast annunciato: ACHILLE LAURO, ALFA, ANGELINA MANGO, ANNALISA, ARIETE, ARTICOLO 31, BLANCO, BORO BORO, BRESH, ELETTRA LAMBORGHINI, ELODIE, EMMA, FEDEZ, FRANCESCA MICHIELIN, GAZZELLE, GEOLIER, LAZZA, LDA, MADAME, MAHMOOD, MARA SATTEI, MATTEO PAOLILLO, MR. RAIN, ORIANA SABATINI, PINGUINI TATTICI NUCLEARI, RHOVE, ROCCO HUNT, ROSA CHEMICAL, ROSE VILLAIN, SANGIOVANNI, TANANAI, TEDUA, TOMMASO PARADISO.

Per il secondo anno consecutivo, il Radio Zeta Future Hits Live 2023 sarà presentato da Camilla Ghini, Jody Cecchetto e Paola Di Benedetto. Volti e voci di Radio Zeta, Camilla e Jody incarnano i valori della Generazione Zeta, perché la vivono ogni giorno, dentro e fuori la radio, e sul palco porteranno energia e freschezza. Al loro fianco anche Paola Di Benedetto, a lungo conduttrice su Radio Zeta e RTL 102.5, che si riunisce alla famiglia della prima radiovisione d’Italia per la sua seconda conduzione del Radio Zeta Future Hits Live.

Dopo il sold out dello scorso anno, il Radio Zeta Future Hits Live cambia location e raddoppia la capienza per permettere a tutti di poter assistere alla manifestazione. Quest’anno sarà il Centrale del Foro Italico di Roma ad accogliere il pubblico e tutti i cantanti che comporranno l’incredibile cast del Radio Zeta Future Hits Live 2023. Inoltre, fra le grandi novità di quest’anno c’è lo speciale palco posto al centro della venue, per uno spettacolo a 360 gradi che garantirà un'esperienza unica per tutti i presenti. Il palco a 360 gradi consentirà agli artisti di esibirsi sotto ogni angolazione, dando al pubblico la possibilità di godere di un'esperienza musicale immersiva e coinvolgente.

Sarà possibile seguire il Radio Zeta Future Hits Live in diretta in radiovisione su Radio Zeta (canale 266 del digitale terrestre, 735 di Sky), su RTL 102.5 (canale 36 del digitale terrestre, 736 di Sky), sulla piattaforma RTL 102.5 Play, su Sky Uno e in chiaro su TV8.

L’hashtag ufficiale del Radio Zeta Future Hits Live è #radiozetaFHL23.