Radio Zeta Future Hits Live - Il Festival della Generazione Zeta: Sabato 10 giugno al Centrale del Foro Italico di Roma

Radio Zeta Future Hits Live - il Festival della Generazione Zeta torna sabato 10 giugno 2023 al Centrale del Foro Italico di Roma. Sono già aperte le prevendite.

Inizia a prendere forma la line-up del Radio Zeta Future Hits Live - il Festival della Generazione Zeta. Sul palco, dal vivo, tutti gli artisti più amati dalle nuove generazioni, tutti in una sera. Il primo nome annunciato è quello di Lazza che, in diretta su Radio Zeta e RTL 102.5, ha aperto le prevendite dell’evento. Insieme a lui, ad alternarsi sul palco, ci saranno: Ariete, Bresh, Ernia, Gazzelle, Geolier, Guè, Mahmood, Matteo Paolillo, Rosa Chemical, Rose Villain e Tananai.

Dopo il sold out dello scorso anno, il Radio Zeta Future Hits Live cambia location e raddoppia la capienza per permettere a tutti di poter assistere alla manifestazione. Quest’anno sarà il Centrale del Foro Italico di Roma ad accogliere il pubblico e tutti i cantanti che comporranno l’incredibile cast del Radio Zeta Future Hits Live 2023. Inoltre, fra le grandi novità di quest’anno c’è lo speciale palco posto al centro della venue, per uno spettacolo a 360 gradi che garantirà un'esperienza unica per tutti i presenti. Il palco a 360 gradi consentirà agli artisti di esibirsi sotto ogni angolazione, dando al pubblico la possibilità di godere di un'esperienza musicale immersiva e coinvolgente.

L’hashtag ufficiale del Radio Zeta Future Hits Live è #radiozetaFHL23