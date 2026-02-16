Radioshow: il Festival di Sanremo 2026 con RTL 102.5, Radiofreccia e Radio Zeta in diretta dalla Città dei Fiori
16 febbraio 2026, ore 10:31
Le grandi novità di quest’anno: le dirette su Twitch e TikTok con speaker e cantanti in gara, e il racconto sui social di RTL 102.5 in giro per la città. Sabato 28 febbraio “The Final Party”, la grande festa dopo il Festival!
RTL 102.5, la prima radio d’Italia, insieme a Radio Zeta e Radiofreccia, sarà a Sanremo per raccontare il 76° festival della canzone italiana. Le trasmissioni in diretta dalla città ligure inizieranno lunedì 23 febbraio, il giorno precedente all’inizio della kermesse. Il quartier generale del Gruppo RTL 102.5 sarà in Corso Imperatrice, vicino al Casinò di Sanremo, dove sarà posizionato il radio truck di RTL 102.5. L'operazione di RTL 102.5, Radio Zeta e Radiofreccia a Sanremo prende il nome di RADIOSHOW, con un palinsesto interamente dedicato alla manifestazione canora, con interviste, collegamenti in diretta e curiosità su tutto ciò che accade in città nei giorni della kermesse.
CLASSIFICA RADIOSHOW 2026
Anche quest'anno RTL 102.5 e Radio Zeta rinnovano la collaborazione con EarOne, società italiana specializzata in classifiche e rilevazioni airplay in tempo reale, per la realizzazione della speciale CLASSIFICA RADIOSHOW 2026, che premierà i protagonisti radiofonici del Festival di Sanremo 2026.
Gli ascoltatori di RTL 102.5 e Radio Zeta potranno esprimere la propria preferenza sulle canzoni in gara al prossimo Festival di Sanremo 2026, sia della sezione CAMPIONI che della sezione NUOVE PROPOSTE, a partire da martedì 24 febbraio, all'apertura della manifestazione. Le votazioni saranno registrate tramite la piattaforma RTL 102.5 Play. I risultati si baseranno sulle preferenze espresse dagli ascoltatori, ponderate con i dati di airplay stilati da EarOne, che considera un campione rappresentativo di oltre 150 emittenti del panorama radiofonico, comprese radio nazionali, regionali e locali. Il vincitore della CLASSIFICA RADIOSHOW 2026 – categoria Campioni sarà annunciato in diretta su RTL 102.5 durante il programma "Power Hits Parade", domenica 1° marzo dalle 13:00 alle 15:00; quello della categoria Nuove Proposte, invece, sarà annunciato in diretta su Radio Zeta durante il programma "Collettivo Zeta", venerdì 27 febbraio dalle 15:00 alle 17:00.
IL RACCONTO DEL FESTIVAL ANCHE SU RTL 102.5 PLAY E SUI SOCIAL CON 52 MILIONI DI VISUALIZZAZIONI
Il mondo di Sanremo sarà raccontato, minuto per minuto, anche sui social di RTL 102.5 e Radio Zeta. La social room, collocata all’interno dell’hub di RTL 102.5, sarà uno spazio dedicato alla produzione di contenuti social in tempo reale. Quest’anno, per la prima volta, il progetto si arricchisce della diretta su Twitch di RTL 102.5 e, in contemporanea, anche su TikTok live, introducendo così un nuovo modello di racconto live e multipiattaforma, con l’obiettivo di rafforzare il dialogo con la community digitale. Sempre dalla social room di RTL 102.5 arriva un’altra importante novità: sarà presente una postazione dedicata al podcast “Pulp” di Fedez e Mr. Marra che, in questa occasione speciale, vedrà Mr. Marra affiancato da Il Gabbrone per dare vita a un momento leggero tra confidenze e ironia con gli artisti ospiti del format “Le non interviste di Pulp”.
LA FESTA GRUPPO RTL 102.5 IN DIRETTA DA VILLA NOSEDA A SANREMO
A partire dalla mezzanotte di sabato 28 febbraio, il Gruppo RTL 102.5 farà ballare tutta Italia da Sanremo con “The Final Party”, in diretta da Villa Noseda e in radiovisione su RTL 102.5 e Radio Zeta.
I PROGRAMMI IN DIRETTA DA SANREMO
Programmazione di RTL 102.5
Da lunedì al venerdì
09:00 - 11:00: La famiglia giù al nord con Giulia Laura Abbiati da Sanremo
13:00 - 15:00: Miseria e Nobiltà con Luigi Santarelli da Sanremo
19:00 - 21:00: Protagonisti con Francesco Fredella da Sanremo
Da lunedì a giovedì
11:00 - 13:00: W l’Italia con Jessica Brugali da Sanremo
17:00 - 19:00: Password con Cianna da Sanremo
Dal lunedì a sabato
15:00 - 17:00: The Flight con Matteo Campese da Sanremo
21:00 - fine serata: Suite 102.5 con Niccolò Giustini da Sanremo
Programmazione del weekend:
Da venerdì a sabato
11:00 - 13:00: No Problem – W L’Italia con Jessica Brugali da Sanremo
17:00 - 19:00: Pop Around the Clock con Cianna da Sanremo
Sabato:
09:00 - 11:00: Chi c’è c’è, chi non c’è non parla con Barbara Foria e Giulia Laura Abbiati
19:00 - 21:00: Shaker con Francesco Fredella da Sanremo
Programmazione di RADIO ZETA:
09:00 - 11:00: Turbo Zeta con Luigi Provenzani da Sanremo
11:00 - 13:00: Destinazione Zeta con Giulia Laura Abbiati da Sanremo
13:00 - 15:00: Zetagram con Cianna da Sanremo
19:00 - 21:00: Aperizeta con Luigi Santarelli da Sanremo
15:00 - 17:00: Collettivo Zeta con Niccolò Giustini da Sanremo
Programmazione di RADIOFRECCIA:
17:00 - 18:00: Terra di Nessuno con Nessuno (Matteo Campese)