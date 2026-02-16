Radioshow: il Festival di Sanremo 2026 con RTL 102.5, Radiofreccia e Radio Zeta in diretta dalla Città dei Fiori

RTL 102.5, la prima radio d’Italia, insieme a Radio Zeta e Radiofreccia, sarà a Sanremo per raccontare il 76° festival della canzone italiana. Le trasmissioni in diretta dalla città ligure inizieranno lunedì 23 febbraio, il giorno precedente all’inizio della kermesse. Il quartier generale del Gruppo RTL 102.5 sarà in Corso Imperatrice, vicino al Casinò di Sanremo, dove sarà posizionato il radio truck di RTL 102.5. L'operazione di RTL 102.5, Radio Zeta e Radiofreccia a Sanremo prende il nome di RADIOSHOW, con un palinsesto interamente dedicato alla manifestazione canora, con interviste, collegamenti in diretta e curiosità su tutto ciò che accade in città nei giorni della kermesse.

CLASSIFICA RADIOSHOW 2026

Anche quest'anno RTL 102.5 e Radio Zeta rinnovano la collaborazione con EarOne, società italiana specializzata in classifiche e rilevazioni airplay in tempo reale, per la realizzazione della speciale CLASSIFICA RADIOSHOW 2026, che premierà i protagonisti radiofonici del Festival di Sanremo 2026.

Gli ascoltatori di RTL 102.5 e Radio Zeta potranno esprimere la propria preferenza sulle canzoni in gara al prossimo Festival di Sanremo 2026, sia della sezione CAMPIONI che della sezione NUOVE PROPOSTE, a partire da martedì 24 febbraio, all'apertura della manifestazione. Le votazioni saranno registrate tramite la piattaforma RTL 102.5 Play. I risultati si baseranno sulle preferenze espresse dagli ascoltatori, ponderate con i dati di airplay stilati da EarOne, che considera un campione rappresentativo di oltre 150 emittenti del panorama radiofonico, comprese radio nazionali, regionali e locali. Il vincitore della CLASSIFICA RADIOSHOW 2026 – categoria Campioni sarà annunciato in diretta su RTL 102.5 durante il programma "Power Hits Parade", domenica 1° marzo dalle 13:00 alle 15:00; quello della categoria Nuove Proposte, invece, sarà annunciato in diretta su Radio Zeta durante il programma "Collettivo Zeta", venerdì 27 febbraio dalle 15:00 alle 17:00.

IL RACCONTO DEL FESTIVAL ANCHE SU RTL 102.5 PLAY E SUI SOCIAL CON 52 MILIONI DI VISUALIZZAZIONI

Il mondo di Sanremo sarà raccontato, minuto per minuto, anche sui social di RTL 102.5 e Radio Zeta. La social room, collocata all’interno dell’hub di RTL 102.5, sarà uno spazio dedicato alla produzione di contenuti social in tempo reale. Quest’anno, per la prima volta, il progetto si arricchisce della diretta su Twitch di RTL 102.5 e, in contemporanea, anche su TikTok live, introducendo così un nuovo modello di racconto live e multipiattaforma, con l’obiettivo di rafforzare il dialogo con la community digitale. Sempre dalla social room di RTL 102.5 arriva un’altra importante novità: sarà presente una postazione dedicata al podcast “Pulp” di Fedez e Mr. Marra che, in questa occasione speciale, vedrà Mr. Marra affiancato da Il Gabbrone per dare vita a un momento leggero tra confidenze e ironia con gli artisti ospiti del format “Le non interviste di Pulp”.

LA FESTA GRUPPO RTL 102.5 IN DIRETTA DA VILLA NOSEDA A SANREMO

A partire dalla mezzanotte di sabato 28 febbraio, il Gruppo RTL 102.5 farà ballare tutta Italia da Sanremo con “The Final Party”, in diretta da Villa Noseda e in radiovisione su RTL 102.5 e Radio Zeta.



