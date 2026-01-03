Raid aerei degli Stati Uniti, oggi, sul Venezuela. Catturati il presidente Maduro e la moglie portati fuori dal Paese

Il presidente venezuelano, Nicolas Maduro, e la moglie, sono stati catturati, oggi, dai reparti speciali americani, e portati fuori dal Paese . Lo ha scritto sui social il presidente Donald Trump, confermando gli attacchi aerei degli Stati Uniti sulla capitale Caracas , quando in Italia erano le 7 della mattina. Il capo della Casa Bianca, che parlerà alle 11 ora locale, le 17 in Italia, ha definito l' operazione brillante, aggiungendo che per il Venezuela è una nuova alba . Gli attacchi hanno colpito edifici istituzionali tra cui il palazzo del Parlamento e il mausoleo dell'ex presidente Hugo Chavez. Secondo i media americani la cattura di Maduro è stata un'uscita di scena negoziata La Russia e l 'Iran, alleati storici di Maduro, hanno condannato l'operazione militare. Chiesta una riunione d'urgenza del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. L'ambasciatore italiano a Caracas e il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, hanno rassicurato sulle condizioni dei nostri connazionali in Venezuela . La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è informata su tutto quello che sta accadendo, come ha precisato lo stesso Tajani.