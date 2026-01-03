Raid aerei degli Stati Uniti, oggi, sul Venezuela. Catturati il presidente Maduro e la moglie portati fuori dal Paese
03 gennaio 2026, ore 11:41
La conferma dell'operazione, definita brillante, è arrivata da Trump sui social. "Per il Venezuela è una nuova alba", ha detto il capo della Casa Bianca. Condanna da Mosca
Il presidente venezuelano, Nicolas Maduro, e la moglie, sono stati catturati, oggi, dai reparti speciali americani, e portati fuori dal Paese. Lo ha scritto sui social il presidente Donald Trump, confermando gli attacchi aerei degli Stati Uniti sulla capitale Caracas, quando in Italia erano le 7 della mattina. Il capo della Casa Bianca, che parlerà alle 11 ora locale, le 17 in Italia, ha definito l'operazione brillante, aggiungendo che per il Venezuela è una nuova alba. Gli attacchi hanno colpito edifici istituzionali tra cui il palazzo del Parlamento e il mausoleo dell'ex presidente Hugo Chavez. Secondo i media americani la cattura di Maduro è stata un'uscita di scena negoziata La Russia e l 'Iran, alleati storici di Maduro, hanno condannato l'operazione militare. Chiesta una riunione d'urgenza del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. L'ambasciatore italiano a Caracas e il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, hanno rassicurato sulle condizioni dei nostri connazionali in Venezuela. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è informata su tutto quello che sta accadendo, come ha precisato lo stesso Tajani.
Argomenti
Ansa.it
Caracas
Maduro
Trump
Venezuela
Gli ultimi articoli di Max Viggiani
2025, l'anno dei nuovi equilibri geopolitici. La diplomazia dei rapporti di forza e la centralità di Trump
L'anno che si chiude segna un cambio netto nel gioco politico globale. L'America sempre più lontana dal Vecchio Continente, e l'Europa sempre più sola. La pace fragile e gli uomini 'forti'. Il messaggio del Papa
Guerra in Ucraina: Mosca non cede su nulla, ma si dice ottimista. Istituito un organismo per il risarcimento di Kiev
Il Cremlino non cede sui territori, sulla tregua e sulla presenza di truppe Nato in Ucraina. Ma Trump è convinto che per il 90 per cento le trattative siano chiuse. Zelensky, in Olanda. Istituito il Commissione per i risarcimenti