Record di Green pass nelle ultime 24 ore, ne sono stati emessi 867mila

Quella di ieri è stata una vera e propria giornata record per l'emissione di Green pass, in coincidenza con l'entrata in vigore dell'obbligo per i lavoratori: sono infatti stati 867.039. Il giorno precedente erano stati 860.094, altro picco. L'impennata di questi due giorni si deve alla grande quantità di certificazioni a seguito di tamponi: ieri sono stati 653.827; quelli da vaccinazione sono stati invece 208.831; da guarigione 4.381. Un'accelerazione importante quindi, spinta però come detto dall'obbligo della certificazione per i lavoratori, entrata in vigore venerdì.





Manifestazioni in tutta Italia



Nel primo fine settimana dall'entrata in vigore dell'obbligo del green pass per i lavoratori, in molte città ci sono state manifestazioni. A Roma circa una quarantina di persone hanno improvvisato un sit-in a Piazza del Popolo, a Napoli circa centocinquanta manifestanti si sono ritrovati in piazza Dante. Hanno esposto striscioni con i quali hanno annunciato che la mobilitazione sarà permanente e che ogni sabato si ritroveranno in piazza Dante per sostenere la loro posizione. A Milano invece un corteo ha attraversato la città, bloccando il traffico in zona Repubblica, per poi cercare di dirigersi verso la sede della Rai, in Corso Sempione. I manifestanti sono controllati dalle forze dell'ordine.