Recuperati i due spagnoli da 3 giorni sulle Cime di Lavaredo

Recuperati i due spagnoli da 3 giorni sulle Cime di Lavaredo

Recuperati i due spagnoli da 3 giorni sulle Cime di Lavaredo

Redazione Web

02 settembre 2019, ore 22:00

Avevano rifiutato due volte l'aiuto, convinti di essere ormai in vetta

Sono stati recuperati con l'elicottero e portati al sicuro, questo pomeriggio, i due alpinisti spagnoli bloccati da tre giorni in parete sulle Tre Cime di Lavaredo. L'intervento di recupero a 2750 metri di quota è stato effettuato dall'equipaggio di un elicottero dell'Aiut Alpin Dolomites di Bolzano, sfruttando un momentaneo varco nella nebbia. Gli scalatori avrebbero spiegato di aver rifiutato volontariamente due volte il soccorso perché convinti, erroneamente, di essere arrivati a un passo dalla vetta. In realtà mancavano ancora un paio di tiri di corda, un'ottantina di metri, abbastanza impegnativi. L'elicottero è riuscito nella difficile manovra di avvicinamento alla parete della Cima ovest, a 2.750 metri di quota, dove i due erano bloccati. Sbarcato su una cengia, il tecnico di elisoccorso li ha raggiunti e fatti spostare in un punto più agevole per l'imbarco sull'eliambulanza, avvenuto subito dopo. I alpinisti stanno bene. Sono stati trasportati al Rifugio Auronzo.

Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
  • Gardaland Halloween Party: venerdì 31 ottobre lo show sarà in diretta in radiovisione su RTL 102.5 e in live streaming su RTL 102.5 play

    Gardaland Halloween Party: venerdì 31 ottobre lo show sarà in diretta in radiovisione su RTL 102.5 e in live streaming su RTL 102.5 play

  • Medio Oriente: Per la prima volta dal 7 ottobre 2023 Israele revoca l'emergenza

    Medio Oriente: Per la prima volta dal 7 ottobre 2023 Israele revoca l'emergenza

  • Paolo Virzì e Valerio Mastandrea presentano a RTL 102.5 “5 Secondi”, il nuovo film in uscita nelle sale italiane il 30 ottobre

    Paolo Virzì e Valerio Mastandrea presentano a RTL 102.5 “5 Secondi”, il nuovo film in uscita nelle sale italiane il 30 ottobre

  • Torna Halloween: la 'zucca economy' vale 30 milioni. Ecco di cosa si tratta

    Torna Halloween: la 'zucca economy' vale 30 milioni. Ecco di cosa si tratta

  • Fiorenzuola d'Arda: accoltellato su una panchina, è in prognosi riservata, lo ha colpito l'ex della fidanzata

    Fiorenzuola d'Arda: accoltellato su una panchina, è in prognosi riservata, lo ha colpito l'ex della fidanzata

  • Al via il nuovo progetto di Radiofreccia: nasce Radiofreccia Rock Campus

    Al via il nuovo progetto di Radiofreccia: nasce Radiofreccia Rock Campus

  • Il giallo di Garlasco, attesa per le perizie, da sciogliere il nodo dell'orario della morte di Chiara Poggi

    Il giallo di Garlasco, attesa per le perizie, da sciogliere il nodo dell'orario della morte di Chiara Poggi

  • Serie A, Juventus ko, vince la Lazio 1-0. Roma in testa, altro pareggio per Fiorentina e Verona. 3 punti per il Torino

    Serie A, Juventus ko, vince la Lazio 1-0. Roma in testa, altro pareggio per Fiorentina e Verona. 3 punti per il Torino

  • In Sardegna un’auto con 5 giovani cade da un ponte, muore un 25enne

    In Sardegna un’auto con 5 giovani cade da un ponte, muore un 25enne

  • Serie A, Napoli-Inter 3.1, Udinese-Lecce 3-2, Parma-Como 0-0, Cremonese-Atalanta 1-1

    Serie A, Napoli-Inter 3.1, Udinese-Lecce 3-2, Parma-Como 0-0, Cremonese-Atalanta 1-1

Formentera: Luisa Asteggiano, la 45enne di Bra, trovata morta in casa non è stata uccisa, libero il compagno

Formentera: Luisa Asteggiano, la 45enne di Bra, trovata morta in casa non è stata uccisa, libero il compagno

Ivan Sauna, il compagno 51enne di Luisa Asteggiano, l'italiana di 45 anni ritrovata senza vita in casa, domenica, è stato scarcerato, lo riferiscono i legali dell'uomo. La donna è morta per cause naturali

Rieti, l'assalto al pullman dei tifosi. Si indaga per omicidio volontario

Rieti, l'assalto al pullman dei tifosi. Si indaga per omicidio volontario

La Polizia ha identificato dodici tifosi reatini ma al momento non c'è alcun fermo. Domani l'autopsia sul corpo di Raffaele Marianella. Le prossime partite saranno giocate a porte chiuse

Roma, turista giapponese cade dal muro all'esterno del Pantheon e muore

Roma, turista giapponese cade dal muro all'esterno del Pantheon e muore

Hibino Morimasa era in vacanza con la figlia, aveva 69 anni. È precipitato da un'altezza di 7 metri. Inutili i soccorsi