Recuperati i due spagnoli da 3 giorni sulle Cime di Lavaredo

Avevano rifiutato due volte l'aiuto, convinti di essere ormai in vetta

Sono stati recuperati con l'elicottero e portati al sicuro, questo pomeriggio, i due alpinisti spagnoli bloccati da tre giorni in parete sulle Tre Cime di Lavaredo. L'intervento di recupero a 2750 metri di quota è stato effettuato dall'equipaggio di un elicottero dell'Aiut Alpin Dolomites di Bolzano, sfruttando un momentaneo varco nella nebbia. Gli scalatori avrebbero spiegato di aver rifiutato volontariamente due volte il soccorso perché convinti, erroneamente, di essere arrivati a un passo dalla vetta. In realtà mancavano ancora un paio di tiri di corda, un'ottantina di metri, abbastanza impegnativi. L'elicottero è riuscito nella difficile manovra di avvicinamento alla parete della Cima ovest, a 2.750 metri di quota, dove i due erano bloccati. Sbarcato su una cengia, il tecnico di elisoccorso li ha raggiunti e fatti spostare in un punto più agevole per l'imbarco sull'eliambulanza, avvenuto subito dopo. I alpinisti stanno bene. Sono stati trasportati al Rifugio Auronzo.

