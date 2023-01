Reddito di cittadinanza, la Campania è la regione italiana con più beneficiari

Facciamo i conti con il Reddito di cittadinanza, al centro di polemiche e cavallo di battaglia del Movimento 5 stelle. Lo scorso anno, si è appreso oggi, il nostro Paese ha speso per il Reddito e la pensione di cittadinanza quasi 8 miliardi di euro. Il dato emerge da uno studio effettuato dagli Osservatori Inps. Nel 2022 hanno avuto accesso ad almeno una mensilità del sussidio 1.685.161 famiglie italiane, per un importo medio di 551 euro. Il Meridione è la zona dove si registrano storicamente le maggiori criticità, con persone senza occupazione che non riescono ad arrivare alla fine del mese. Al Sud e nelle isole almeno una mensilità del Reddito di cittadinanza è stata intascata da 1.040.957 famiglie, vale a dire il 61% del totale dei nuclei aventi diritto. 583,27 euro l’importo medio per assegno. Diversa la situazione nella parte settentrionale della Penisola. Nel Nord hanno avuto, nel corso del 2022. almeno una mensilità di Reddito o pensione di cittadinanza 372.317 famiglie, con l'assegno medio del valore di 480,28 euro. Fotografato dagli Osservatori Inps anche il Centro Italia. Qui almeno una mensilità del sussidio è andata, lo scorso hanno, a 271.887 famiglie, con un assegno medio di 512,18 euro.





Reddito di cittadinanza, al primo posto la Campania

La Campania, in base allo studio effettuato dagli Osservatori Inps, è risultata essere la Regione con il maggior numero di famiglie in difficoltà, tanto che i nuclei che hanno percepito almeno una mensilità lo scorso anno sono stati 353.795, un dato vicino a quello che si è registrato nell’intero settentrione. Anche l’assegno medio percepito risulta più alto se confrontato con i numeri di tutta l’Italia: 617,16. Oltre 306.561 famiglie hanno avuto almeno una mensilità anche in Sicilia.





La provincia di Napoli in cima alla lista dei sussidi a dicembre

Il capoluogo campano in primo piano per il numero di persone destinatarie di aiuti economici emerso dalle tabelle dell’Osservatorio Inps. A dicembre nella provincia di Napoli hanno ricevuto il Reddito o la pensione di cittadinanza 164.215 famiglie, il doppio di quelle della Lombardia che nello stesso mese sono state 81.115. Il 65% delle famiglie che ha percepito a dicembre l'assegno contro la povertà vive nel Sud e nelle Isole.