Referendum autonomia, valanga di Sì in Veneto

Sottosegretario Bressa: "Governo pronto alla trattativa"

Valanga di Sì ai Referendum per l'autonomia in Lombardia e Veneto. Un risultato che fa esultare la Lega Nord, nonostante i dati evidenzino una netta affermazione nella regione guidata da Luca Zaia rispetto alla Lombardia presieduta da Roberto Maroni, e da sempre "cuore" del Carroccio (60% contro 40% sull'affluenza). Il sottosegretario agli affari regionali Gian Claudio Bressa annuncia di essere "pronto ad aprire una trattativa per definire le condizioni e le forme di maggiore autonomia". Ma il ministro Martina precisa: "Non si tratta sul fisco".

