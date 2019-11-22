Regionali, il M5S insiste: nessuna alleanza col PD

Redazione Web

22 novembre 2019, ore 18:51

Clima caldo nella maggioranza: molti i nodi irrisolti, cresce la tensione sul Mes, il Meccanismo europeo di stabilità

Il giorno dopo il voto della piattaforma Rousseau, Luigi Di Maio convoca per mercoledì prossimo l’assemblea dei parlamentari 5S, ed esclude ripercussioni sul governo. Il M5s presenterà proprie liste alle elezioni regionali in Emilia-Romagna e Calabria. In Calabria, in particolare, il candidato a Governatore sarà il docente universitario Francesco Aiello. Mentre il deputato Paolo Parentela fa sapere che il Movimento sarà presente con liste civiche collegate, e nessuna alleanza con il Partito democratico. Ma intanto Beppe Grillo si è precipitato qui a Roma, e nella maggioranza aumentano i casi aperti. Nel vertice di stamani fumata nera per il Fondo europeo di stabilità, restano i no di M5S e Leu contro il ministro del Tesoro Roberto Gualtieri, cui tocca il compito di difendere la riforma contro Luigi Di Maio. Il premier Giuseppe Conte tenta la mediazione, che per ora si risolve solo in un mesto rinvio ad altri vertici la settimana prossima, tecnici al Mef e poi un’altra riunione di maggioranza alla sede del governo. Un vero caos. Non solo. Nel frattempo sulla manovra economica spunta una norma proposta dal ministro Nunzia Catalfo che prevede il mantenimento al lavoro della donna dopo la maternità, dando un esonero contributivo al datore. Ma il Pd è contrario

Il Ministro Matteo Piantedosi alla Camera:" C'è strategia eversiva contro lo stato democratico"

Il Ministro Matteo Piantedosi alla Camera:" C'è strategia eversiva contro lo stato democratico"

I numeri dei disordini di sabato, 108 agenti feriti, tre arresi e 24 fermi, non ci possono essere ipocrisie, silenzi o ambiguità, ma solo una ferma condanna. ha aggiunto Piantedosi

Giustizia, il Tar del Lazio dice no alla sospensione urgente della delibera sulla data del voto del referendum

Giustizia, il Tar del Lazio dice no alla sospensione urgente della delibera sulla data del voto del referendum

Confermate (per adesso) le giornate del 22 e 23 marzo per la consultazione confermativa della riforma costituzionale. Il Guardasigilli Nordio: "Il quesito non ha e non deve avere nulla di politico, non è e non sarà né contro né a favore del governo"

Ddl, stupri, la proposta Bongiorno senza la parola consenso approvata a maggioranza: è il nuovo testo base

Ddl, stupri, la proposta Bongiorno senza la parola consenso approvata a maggioranza: è il nuovo testo base

"Si è consumata una brutta pagina di storia parlamentare, perché questo era un provvedimento approvato all'unanimità alla Camera con un patto politico tra maggioranza e opposizione che è stato strappato, calpestato e umiliato”, attacca Francesco Boccia (PD)