Renzi a Conte, Italia Viva contro l'aumento delle tasse, non contro il governo

Redazione Web

05 ottobre 2019, ore 20:00

Bonetti, ministro della Famiglia, nella manovra congedi raddoppiati ai papà e bonus nascita

A tenere banco è il duello a distanza tra Conte e Renzi. Il capo del governo non si sente sereno dopo le critiche sui fondi per il taglio al cuneo fiscale e le rivendicazioni sull'Iva del senatore fiorentino: “È inaccettabile che ogni giorno rimarchi uno spazio politico, questo ci precluderà di poter andare avanti” è il pensiero affidato ai giornali dal premier. Il leader di Italia Viva Renzi scrive oggi sui social: "Non siamo contro governo ma contro aumento tasse". Sulla tensione nel governo interviene il ministro della Salute Speranza sottolineando che serve creare un clima di massima coesione e condivisione. Si dice invece serena e molto Bonetti, ministro renziano per la famiglia e le pari opportunità che pianifica tra le misure della manovra di far inserire congedi di almeno 10 giorni per i papà e bonus nascita.

Milano-Cortina, in Piazza del Quirinale il Presidente Mattarella accende il braciere: “Stop alle guerre”

Milano-Cortina, in Piazza del Quirinale il Presidente Mattarella accende il braciere: “Stop alle guerre”

Il Capo dello Stato: "Chiediamo una tregua olimpica, la pace è nel Dna dei Giochi'. Domani la torcia comincia il suo viaggio: 12 mila chilometri, in 63 giorni, toccando 60 città, 300 paesi, 110 province, 20 regioni e tutti i siti patrimonio dell'Unesco

Regionali, domenica e lunedì si vota in Campania, Veneto e Puglia. Salutano De Luca, Zaia ed Emiliano

Regionali, domenica e lunedì si vota in Campania, Veneto e Puglia. Salutano De Luca, Zaia ed Emiliano

Nelle due giornate i seggi saranno aperti rispettivamente dalle 7 alle 23 e dalle 7 alle 15. Con questa tornata si conclude la serie delle elezioni amministrative del 2025. In precedenza si era andati alle urne in Toscana, Marche, Calabria e Valle d’Aosta

Montecitorio, sull’educazione sessuale a scuola è scontro: il ministro Valditara litiga con le opposizioni

Montecitorio, sull’educazione sessuale a scuola è scontro: il ministro Valditara litiga con le opposizioni

Il titolare dell’Istruzione: "Questo disegno di legge non indebolisce in alcun modo la lotta ai femminicidi e alla violenza di genere". Ma il centrosinistra: “Il provvedimento rischia di ostacolare la formazione dei giovani al rispetto e alla parità”