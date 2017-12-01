Renzo Arbore, ecco il video "Esattamente come tu"

01 dicembre 2017, ore 18:11
Un inno dello swing degli anni Quaranta suonato con gli Sugarpie & The Candymen
Renzo Arbore lancia in rete la sua ultima malefatta: il videoclip di “Esattamente come tu". “E’ il primo video che io abbia mai girato” afferma entusiasta l’artista.
