“Resto fedele a Milly Carlucci, anche se non sono in pista…”: Antonio Razzi rammaricato per l’esclusione da Ballando con le stelle

Antonio Razzi sembra essere deluso. A Ballando con le stelle, che è iniziato ieri sera su Rai1 con un cast stellare, non c’è. Si sente abbandonato, ma resta fedele a Milly Carlucci. “Seguirò tutte le puntate. Non ne perderò nemmeno una”, puntualizza su RTL102.5 News. Due anni fa aveva partecipato come ballerino, scontrandosi con il giudice Mariotto e lo scorso anno faceva parte della giuria popolare. Quest’anno, invece, nessuna chiamata. "Farei Ballando con le stelle anche gratis, mi hanno detto no quest'anno perché hanno tagliato il budget del 15%. Ma anche lo scorso anno c'erano state delle sforbiciate ed ho accettato lo stesso", tuona l'ex senatore.





Razzi senza freni su Rtl 102.5 News

Durante la puntata del 15 ottobre di Trends&Celebrities su RTL102.5 News Razzi parla senza freni. E dice: "Speravo di essere richiamato, ma resterò fedele a Milly. Quel programma ti entra dentro. Lo senti nelle vene. Adesso non voglio più sapere neppure della politica. Mi butto sui social e tv". Poi spunta l’incognita Grande Fratello vip. Pare, secondo i racconti dell’ex senatore azzurro, che Signorini lo abbia chiamato per un provino. Ma anche in questo caso il reality “non s’ha da fare”. Tutto sfumato. "Ho fatto un colloquio con Alfonso Signorini lo scorso anno, ma non ho saputo più nulla. Certo andrei subito, anche oggi", continua. “Mia moglie, però, devo ammetterlo ama Ballando con le stelle e quando mi ha visto in pista ha coronato un sogno”. Milly Carlucci ascolterà l'appello di Razzi? Intanto, il programma del sabato sera di Rai1 è iniziato con un cast stellare. Punta di diamante, inutile negarlo, resta Al Bano Carrisi.





Anche Matteo Diamante sogna Ballando con le stelle

Ma Razzi non è l’unico a fare un appello alla Carlucci. Sempre durante la puntata del 15 ottobre di Trends&Celebrities interviene anche Matteo Diamante, ex concorrente dell’Isola dei famosi ed influencer di grido. Anche lui sogna quel programma in onda su Rai1. “Inutile negarlo: mi piace la musica e il ballo. Vorrei partecipare”, racconta in diretta. Milly, da quest’anno, ha scardinato la regola legata a chi aveva partecipato ad un reality in passato: fino alla scorsa edizione lo stop era perentorio. Con l’arrivo di Al Bano, ex concorrente dell’Isola dei famosi, si potrebbero aprire le porte a tanti altri vip che hanno partecipato a vari reality.