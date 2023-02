Riccardo Zanotti a RTL 102.5: “I Pinguini Tattici Nucleari sono come l’Italia del 2006. Leo Gassmann ha la grinta del solista puro”

«Per riuscire a scrivere questa canzone ho preso molti aerei, ma ne è valsa la pena», racconta Riccardo Zanotti. «Ho conosciuto Riccardo ad un concerto. Poi, dopo il concerto, gli ho scritto e abbiamo fatto le 4:30 del mattino a parlare. Abbiamo legato umanamente e siamo arrivati a questo», racconta Leo Gassmann. «Abbiamo anche dei collaboratori comuni, un giorno in studio abbiamo iniziato ad imbastire il pezzo e abbiamo capito che stava venendo fuori qualcosa di grosso», continua Zanotti.

Sull’esibizione sul palco dell’Ariston di Leo Gassman Riccardo Zanotti è chiaro: «Sul palco Leo è stato perfetto. Io parto dall’essere imperfetto, ho una band intorno che cancella l’imperfezione del singolo. Lui è sempre solo e ha la grinta e la forza del solista, la incarna nel modo più puro. Il solista ha più responsabilità», dichiara a RTL 102.5, e spiega come ci siano modi diversi per poter raggiungere gli obiettivi che ci si pone: «Leo si chiama come un altro grande Leo, ovvero Leo Messi. Tante volte le squadre vincono perché c’è un campione che fa tanti goal e porta la squadra alla vittoria. I Pinguini invece sono come la nazionale del 2006. Vinci lo stesso ma in modo diverso, non con il super talento dei singoli ma con un forte gioco di squadra. Secondo me l’importante è sapere che si può vincere in mille modi diversi».

A RTL 102.5 Leo Gassmann racconta l’esperienza a Sanremo, la prima in gara da Big: «La vivo con più maturità, Riccardo fa parte della grande famiglia che mi sono creato. Sul palco mi passano davanti le immagini con le persone che mi hanno seguito e che hanno creduto in questo progetto. La vivo in maniera tranquilla e consapevole», dichiara.

Infine, Riccardo Zanotti parla di come Sanremo stia cambiando e del grande lavoro di Amadeus a favore della musica italiana: «Il significato di Sanremo sta cambiando perché è lo specchio della società, e la società sta cambiando. C’è maggiore attenzione alla musica. Esempi come i Maneskin fanno capire che la musica italiana può avere successo qui ma può essere anche esportata. In quell’ottica Amadeus sta facendo un grande lavoro».