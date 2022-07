Ridimensionato il ruolo della regina Elisabetta, i recenti problemi hanno costretto la sovrana a diminuire gli impegni

L’età, i recenti problemi di salute hanno portato ad un ridimensionamento degli impegni della regina Elisabetta. Infatti, secondo Sky News, il ruolo della sovrana, oggi 96enne, è stato riscritto da Buckingham Palace. Sono dunque stati ridotti gli impegni ufficiali della monarca che sarà costretta a rinunciare a diversi appuntamenti. Lo scorso maggio Elisabetta ha dovuto rinunciare a pronunciare il consueto “Queen's Speech”, ovvero il discorso a Westminster per l’inaugurazione della nuova sessione del Parlamento, sostituita dal principe Carlo. Sempre il figlio aveva sostituito Elisabetta al Royal Ascot.





Il futuro

Secondo il rapporto Sovereign Grant alla regina Elisabetta saranno affidati impegni molto più leggeri e “in modo più vago” tra quelli parlamentari e diplomatici e sarà “ampiamente assista da altri membri della famiglia reale che svolgono compiti ufficiali per conto di Sua Maestà”.





Gli impegni della Regina

La regina Elisabetta è colei che detiene tutti e tre i poteri di uno Stato democratico britannico, ovvero quello legislativo, quello esecutivo e quello giudiziario. Ma nel 1689, la sottoscrizione del Bill of Rights (dichiarazione sui diritti) sancì la sovranità del parlamento. Di fatto la sovrana è un capo di Stato formale e cerimoniale. La regina Elisabetta non fa parte del governo anche se riceve ogni settimana il primo ministro ed ha potere di esprimere il suo parere sui temi in discussione. Inoltre la regina è tenuta a rispettare le decisioni del primo ministro e del parlamento. Ma la Regina ha diritto a nominare il primo ministro, sciogliere il parlamento, dichiarare guerra, firmare la pace, anche se nel tempo diverse di queste funzioni sono state demandate proprio al primo ministro. Tra i compiti della Regina ci sono anche quelli legislativi, ovvero può approvare o respingere i progetti di legge. Elisabetta II è la regina dei record. È la regnante più longeva e il suo regno dura dal 6 febbraio 1952.