Rimandato al 2022 il tour italiano di LP previsto per quest'anno, ecco tutte le date

Era previsto per il 2020 il nuovo abbraccio tra LP il pubblico italiano, ma a causa della pandemia le date di Torino, Firenze e Marostica erano già state rimandate al 2021, aggiungendo anche una nuova data a Roma. Ora, sempre a causa della crisi epidemiologica, la cantautrice newyorchese è costretta rinviare questi appuntamenti a luglio 2022, aggiungendo un quinto show a Chieti.





Le nuove date

Di seguito le date aggiornate del tour di LP per il 2022:

17 luglio, Stupinigi Sonic Park Nichelino, Torino;

18 luglio, MusArt Festival Piazza della SS. Annunziata, Firenze;

19 luglio Piazza Castello, Marostica;

21 luglio Anfiteatro della Civitella, Chieti;

22 luglio Cavea Auditorium Parco della Musica, Roma.

Cinque occasioni che permetteranno ad LP di riproporre dal vivo tutti i brani del suo repertorio che hanno scalato le classifiche di tutto il mondo. Da "Lost on You" (più di un miliardo di streams in tutto il mondo) a "Other People" fino a "The One That You Love", uscita la scorse estate, il cui video ha raggiunto più di diciassette milioni di visualizzazioni su YouTube.