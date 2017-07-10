Rimossi i cartelli pro-fascismo dal lido Punta Canna a Chioggia

Rimossi i cartelli pro-fascismo dal lido Punta Canna a Chioggia

Rimossi i cartelli pro-fascismo dal lido Punta Canna a Chioggia

Redazione Web

10 luglio 2017, ore 17:54

Intanto è in Parlamento la legge che introduce il reato di propaganda fascista

Con un’ordinanza del prefetto di Venezia sono state rimosse le insegne inneggianti al fascismo presenti nello stabilimento balneare Punta Canna a Chioggia. Il clima sulla questione è molto acceso anche alla Camera, dove oggi è stata discussa la proposta di legge da parte del Pd che introduce il reato di propaganda del regime fascista e nazifascista. Per il M5S il provvedimento è “liberticida”; Renzi ribatte ricordando “liberticida era il fascismo: almeno la storia!”.

Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
  • Serie A, Udinese-Atalanta 1-0, Napoli-Como 0-0, Cremonese-Juventus 1-2

    Serie A, Udinese-Atalanta 1-0, Napoli-Como 0-0, Cremonese-Juventus 1-2

  • Piacenza e la 17esima edizione del premio “Coppa d’Oro”: quando le eccellenze raccontano il territorio

    Piacenza e la 17esima edizione del premio “Coppa d’Oro”: quando le eccellenze raccontano il territorio

  • In Ucraina la Russia tenta di fare crollare Pokrovsk, Kiev nega l'accerchiamento

    In Ucraina la Russia tenta di fare crollare Pokrovsk, Kiev nega l'accerchiamento

  • Cesena: neonato abbandonato in un cassonetto in prognosi riservata, la madre ha deficit cognitivi

    Cesena: neonato lasciato in un cassonetto in prognosi riservata, la madre ha deficit cognitivi

  • New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in rotazione sulla prima radio d’Italia tanti nuovi successi italiani e internazionali

    New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in rotazione sulla prima radio d’Italia tanti nuovi successi italiani e internazionali

  • X Factor 19. Amanda dice addio allo show. I giudici non decidono e la sfida con Michelle (salva) è finita al tilt

    X Factor 19. Amanda dice addio allo show. I giudici non decidono e la sfida con Michelle (salva) è finita al tilt

  • Spiava gli inquilini ignari piazzando le telecamere nei bagni, salotti e camere da letto. 56enne aquilano denunciato

    Spiava gli inquilini ignari piazzando le telecamere nei bagni, salotti e camere da letto. 56enne aquilano denunciato

  • A Parigi Jannik Sinner supera facilmente il belga Bergs, Lorenzo Sonego elimina Musetti e si aggiudica il derby azzurro

    A Parigi Jannik Sinner supera facilmente il belga Bergs, Lorenzo Sonego elimina Musetti e si aggiudica il derby azzurro

  • Frontale in provincia di Treviso tra un suv ed un autobus che trasportava una cinquantina di studenti, un morto e 12 ferititi

    Frontale in provincia di Treviso tra un suv ed un autobus che trasportava una cinquantina di studenti, un morto e 12 ferititi

  • Tommaso Sacchi presenta a RTL 102.5 la nona edizione della Milano Music Week: “Il curatore speciale di quest’anno è Tananai! Sarà una settimana dedicata alle scoperte e ai nuovi talenti”

    Tommaso Sacchi presenta a RTL 102.5 la nona edizione della Milano Music Week: “Il curatore speciale di quest’anno è Tananai! Sarà una settimana dedicata alle scoperte e ai nuovi talenti”

Ponte sullo stretto, il no della Corte dei Conti che non ha concesso la legittimità, può essere superato dal governo

Ponte sullo stretto, il no della Corte dei Conti che non ha concesso la legittimità, può essere superato dal governo

In attesa delle motivazioni il ministro dei trasporti Salvini dichiara che i lavori cominceranno all' inizio del 2026, e che ci saranno risposte ad ogni rilievo della Corte dei Conti

Governo, Salvini vede Orban ed è questione di feeling: massima sintonia su clandestini, Unione europea e Green Deal

Governo, Salvini vede Orban ed è questione di feeling: massima sintonia su clandestini, Unione europea e Green Deal

Il ministro, vicepremier e leader della Lega ha anche invitato il premier ungherese per l’avvio dei lavori del Ponte sullo Stretto: come emerge dalle foto ufficiali, hanno indugiato davanti al plastico collocato all'ingresso del Dicastero delle Infrastrutture

Forza Italia, apre il cantiere per rafforzare il centro, porte aperte a Calenda e al suo partito Azione

Forza Italia, apre il cantiere per rafforzare il centro, porte aperte a Calenda e al suo partito Azione

Prove di dialogo ad 'Azzurra libertà', la kermesse dei giovani 'azzurri' in programma a San Benedetto del Tronto il 12,13 e 14 settembre. Appuntamento che ha già raggiunto "il sold out" con una quota partecipativa di 1300 ragazzi provenienti da tutta Italia