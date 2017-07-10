Rimossi i cartelli pro-fascismo dal lido Punta Canna a Chioggia

Intanto è in Parlamento la legge che introduce il reato di propaganda fascista

Con un’ordinanza del prefetto di Venezia sono state rimosse le insegne inneggianti al fascismo presenti nello stabilimento balneare Punta Canna a Chioggia. Il clima sulla questione è molto acceso anche alla Camera, dove oggi è stata discussa la proposta di legge da parte del Pd che introduce il reato di propaganda del regime fascista e nazifascista. Per il M5S il provvedimento è “liberticida”; Renzi ribatte ricordando “liberticida era il fascismo: almeno la storia!”.

