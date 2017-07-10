Rimossi i cartelli pro-fascismo dal lido Punta Canna a Chioggia

10 luglio 2017, ore 17:54
Intanto è in Parlamento la legge che introduce il reato di propaganda fascista
Gli ultimi articoli di Redazione Web
Ponte sullo stretto, il no della Corte dei Conti che non ha concesso la legittimità, può essere superato dal governo
In attesa delle motivazioni il ministro dei trasporti Salvini dichiara che i lavori cominceranno all' inizio del 2026, e che ci saranno risposte ad ogni rilievo della Corte dei Conti
Governo, Salvini vede Orban ed è questione di feeling: massima sintonia su clandestini, Unione europea e Green Deal
Il ministro, vicepremier e leader della Lega ha anche invitato il premier ungherese per l’avvio dei lavori del Ponte sullo Stretto: come emerge dalle foto ufficiali, hanno indugiato davanti al plastico collocato all'ingresso del Dicastero delle Infrastrutture
Forza Italia, apre il cantiere per rafforzare il centro, porte aperte a Calenda e al suo partito Azione
Prove di dialogo ad 'Azzurra libertà', la kermesse dei giovani 'azzurri' in programma a San Benedetto del Tronto il 12,13 e 14 settembre. Appuntamento che ha già raggiunto "il sold out" con una quota partecipativa di 1300 ragazzi provenienti da tutta Italia