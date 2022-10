Rishi Sunak, nuovo premier della Gran Bretagna. Di origini indiane, ricchissimo e amato dalla City

Al numero 10 di Downing Street arriva Rishi Sunak. Appena dopo la proclamazione a nuovo leader Tory, di conseguenza premier britannico in attesa della designazione formale da parte di re Carlo III, Sunak ha dichiarato nel suo primo intervento pubblico che “Serve stabilità e unità a fronte della profonda crisi che sta affrontando il Regno Unito". Una scalata al partito sprint, che sa di rivincita dopo lo scacco dello scorso mese quando fu battuto da Liz Truss, un profilo gradito alla City.

L’IMPEGNO DI SUNAK

Il neo designato leader conservatore e premier entrante del Regno Unito, Rishi Sunak, in un breve discorso al gruppo parlamentare del suo partito, si è detto "onorato" per il vasto sostegno ricevuto dai colleghi deputati. Poi ha assicurato “Mi impegno a servire il Paese con integrità e umiltà per farlo uscire dalle profonde difficoltà del momento e per attuare il programma Tory nel rispetto di quanto promesso al popolo britannico”. E la mia massima priorità sarà quella di riunire il nostro partito e il nostro Paese, perché è l'unico modo per superare le sfide che ci troviamo di fronte e costruire un futuro migliore e più prospero per i nostri figli e per i nostri nipoti, ha aggiunto Sunak.

IL PRIMO PREMIER INDIANO, GIOVANE E RICCHISSIMO

Un sogno realizzato a tempo di record quello di Rishi Sunak. Nato 42 anni fa a Southampton da genitori indiani immigrati, dopo studi prestigiosi dall'esclusivo Winchester College, alla laurea in filosofia, politica ed economia (Ppe) a Oxford, seguita da un master Mba alla Stanford University, in California, inizia una carriera di successo nella sede della City della banca d'investimento americana Goldman Sachs, prima del precoce ingresso nella politica. Sposa Akshata Murty, figlia ed erede miliardaria del sesto uomo più ricco dell'India, con la quale condivide oggi due figlie, una grandiosa residenza nel verde dello Yorkshire e appartamenti di lusso fra Londra e Santa Monica. Il primo premier britannico non bianco e di fede induista,la stessa di Gandhi, altra novità senza precedenti a Downing Street.

MICHEL, CONGRATULAZIONI A SUNAK, UE E GB LAVORINO ASSIEME

"Congratulazioni a Rishi Sunak per essere diventato Primo Ministro del Regno Unito. Lavorare insieme è l'unico modo per affrontare le sfide comuni e portare stabilità è la chiave per superarle". Lo ha scritto in un tweet il presidente del Consiglio Ue, Charles Michel.