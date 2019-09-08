Ritrovato lander indiano disperso sulla superficie lunare

È stato localizzato il lander Vikram della missione indiana sulla Luna Chandrayaan 2, del quale si erano perse le tracce nella serata del 6 settembre. Aveva avuto problemi nelle ultime fasi della sua discesa sul suolo lunare. Lo annuncia oggi in un tweet il presidente dell'agenzia spaziale indiana, Kailasavadivo Sivan. "Abbiamo trovato Vikram sulla superficie della Luna - si legge nel tweet - e sono sicuro che potremo collegarci con esso per completare con successo la missione. La missione spaziale indiana, partita con il lancio del dispositivo lo scorso 22 luglio, dopo le complicazioni nella fase di atterraggio sembrava non essersi conclusa nel migliore dei modi. Costata 142 milioni di dollari, era il principale biglietto da visita di un'agenzia spaziale indiana seriamente intenzionata a portare un uomo sulla Luna nel 2022, ossia due anni prima rispetto a quanto gli Stati Uniti hanno dichiarato di voler fare con il programma Artemis.