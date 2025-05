Robert Pattinson potrebbe essere il nuovo Batman

Secondo l'indiscrezione riportata dal tabloid Variety, l'ex protagonista di Twilight sarebbe in trattativa per interpretare il ruolo di Bruce Wayne

Dopo rumors, insistenti voci di corridoio, liste dei candidati più probabili, sembra finalmente arrivata l'ora dell'ufficialità per la notizia sul prossimo attore che interpreterà Batman nel film di Matt Reeves. Secondo quanto riportato dal tabloid americano Variety, infatti, dal Marché di Cannes è arrivata l'indiscrezione che Robert Pattinson sarebbe in trattative avanzate per il ruolo. Non è ancora cosa fatta, tuttavia si attende l'arrivo dell'annuncio ufficiale a breve. L'accordo, anche se Warner Bros per ora non commenta, dovrebbe chiudersi a breve e la preproduzione del kolossal Warner Bros-DC Comics è prevista per questa estate.

L'attore, dopo il celebre ruolo di Edward Cullen nella saga cinematografica di 'Twilight', si è recentemente distinto nella scena cinematografica d'autore. Robert Pattinson sarà presente anche in 'The Lighthouse' di Robert Eggers, atteso in questi giorni al Festival di Cannes, e parteciperà al prossimo film di Christopher Nolan. 'The Batman' di Matt Reeves, invece, è fissato per il debutto a giugno 2021, sempre che il progetto già travagliato (abbandonato dal precedente attore-regista designato, Ben Affleck, e riscritto da zero) non subisca ulteriori ritardi. Intanto, si attende l'ufficialità del volto mascherato del protagonista. Pattinson, 33 anni, sarebbe il secondo più giovane attore ad interpretare il ruolo sul grande schermo dopo Christian Bale, 31 anni nel 2005 per Batman Begins.

