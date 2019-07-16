Roberto Bolle and Friends, stasera la prima all'Arena Verona

L'Étoile e dieci star della Danza internazionale saranno impegnati in due date evento. Rtl 102.5 è radio partner di Opera Festival 2019

“Roberto Bolle and Friends” torna all’Arena di Verona per il sesto anno e, questa volta, con due date consecutive. Il format dello spettacolo è stato ideato proprio da Bolle, con l’intento di portare la grande danza in luoghi inesplorati. Nelle serate di oggi 16 luglio, e domani 17, l’anfiteatro più famoso al mondo ospiterà l’Étoile della Scala di Milano e Principal Dancer dell’American Ballet Theatre di New York, con altre dieci star della Danza Internazionale. È un atteso ritorno quello di Angelo Greco e Misa Kuranaga, entrambi Principal Dancer del San Francisco Ballet, che apriranno la serata con il classico Pas de deux da “Coppelia” e torneranno con le raffinate “Soirées musicales” di Britten. Dal Ballett Zürich proviene la Principal Dancer Elena Vostrotina, protagonista di due coreografie di William Forsythe, tra cui il Pas de deux “In the middle somewhat elevated”, che Roberto Bolle non danzava da oltre dieci anni. Russo di natali e Principal Dancer dell’American Ballet Theatre è Danil Simkin, che propone il solo dall’inedito “Les Bourgeois” e il celebre Pas de Deux dal “Don Chisciotte” in coppia con la georgiana Maia Makhateli, Principal Dancer del Dutch National Ballet. I due giovani primi ballerini del Teatro alla Scala di Milano Timofej Andrijashenko e Nicoletta Manni propongono il Grand Pas Classique di Auber, mentre Alexandre Riabko (Principal Dancer dell’Hamburg Ballett) e la Guest Artist Stefania Figliossi sono impegnati con Bolle rispettivamente sulle note contemporanee di “Simon&Garfunkel” e della “Serenata” di Amerigo Ciervo. Il programma si completa con un brano originale, che unisce poesia e tecnologia, realizzato appositamente per l’evento: “Waves”, per la coreografia di Massimiliano Volpini e le musiche di Davide “Boosta” Dileo, fondatore dei Subsonica. Per l’occasione Roberto Bolle danza in un incredibile duetto con il laser, che promette inediti e magici effetti di luce nello spazio unico dell’Arena di Verona. Rtl 102.5 è radio partner di Arena di Verona Opera Festival 2019.

