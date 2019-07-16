Roberto Bolle and Friends, stasera la prima all'Arena Verona

Roberto Bolle and Friends, stasera la prima all'Arena Verona

Roberto Bolle and Friends, stasera la prima all'Arena Verona

Redazione Web

16 luglio 2019, ore 16:00

L'Étoile e dieci star della Danza internazionale saranno impegnati in due date evento. Rtl 102.5 è radio partner di Opera Festival 2019

“Roberto Bolle and Friends” torna all’Arena di Verona per il sesto anno e, questa volta, con due date consecutive. Il format dello spettacolo è stato ideato proprio da Bolle, con l’intento di portare la grande danza in luoghi inesplorati. Nelle serate di oggi 16 luglio, e domani 17, l’anfiteatro più famoso al mondo ospiterà l’Étoile della Scala di Milano e Principal Dancer dell’American Ballet Theatre di New York, con altre dieci star della Danza Internazionale. È un atteso ritorno quello di Angelo Greco e Misa Kuranaga, entrambi Principal Dancer del San Francisco Ballet, che apriranno la serata con il classico Pas de deux da “Coppelia” e torneranno con le raffinate “Soirées musicales” di Britten. Dal Ballett Zürich proviene la Principal Dancer Elena Vostrotina, protagonista di due coreografie di William Forsythe, tra cui il Pas de deux “In the middle somewhat elevated”, che Roberto Bolle non danzava da oltre dieci anni. Russo di natali e Principal Dancer dell’American Ballet Theatre è Danil Simkin, che propone il solo dall’inedito “Les Bourgeois” e il celebre Pas de Deux dal “Don Chisciotte” in coppia con la georgiana Maia Makhateli, Principal Dancer del Dutch National Ballet. I due giovani primi ballerini del Teatro alla Scala di Milano Timofej Andrijashenko e Nicoletta Manni propongono il Grand Pas Classique di Auber, mentre Alexandre Riabko (Principal Dancer dell’Hamburg Ballett) e la Guest Artist Stefania Figliossi sono impegnati con Bolle rispettivamente sulle note contemporanee di “Simon&Garfunkel” e della “Serenata” di Amerigo Ciervo. Il programma si completa con un brano originale, che unisce poesia e tecnologia, realizzato appositamente per l’evento: “Waves”, per la coreografia di Massimiliano Volpini e le musiche di Davide “Boosta” Dileo, fondatore dei Subsonica. Per l’occasione Roberto Bolle danza in un incredibile duetto con il laser, che promette inediti e magici effetti di luce nello spazio unico dell’Arena di Verona. Rtl 102.5 è radio partner di Arena di Verona Opera Festival 2019.

Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
  • Agli Us Open Jannik Sinner batte l'australiano Popyrin in tre set e va al terzo turno. Bene anche gli altri azzurri

    Agli Us Open Jannik Sinner batte l'australiano Popyrin in tre set e va al terzo turno. Bene anche gli altri azzurri

  • Champions League, il sorteggio: De Bruyne subito contro il City, Juve c'è Pogba. Per l'Inter Liverpool e Arsenal, l'Atalanta con Chelsea e PSG

    Champions League, il sorteggio: De Bruyne subito contro il City, Juve c'è Pogba. Per l'Inter Liverpool e Arsenal, l'Atalanta con Chelsea e PSG

  • Mostra del Cinema 2025, Jay Kelly di Noah Baumbach: trama e recensione del film in concorso

    Mostra del Cinema 2025, Jay Kelly di Noah Baumbach: trama e recensione del film in concorso

  • 102° Arena di Verona Opera Festival. Un Vivaldi barocco ma moderno

    102° Arena di Verona Opera Festival. Un Vivaldi barocco ma moderno

  • Mostra del Cinema 2025, Bugonia di Yorgos Lanthimos: trama e recensione del film in concorso

    Mostra del Cinema 2025, Bugonia di Yorgos Lanthimos: trama e recensione del film in concorso

  • 82. Mostra del Cinema di Venezia: Noah Baumbach, Adam Sandler e Laura Dern presentano “Jay Kelly” a RTL 102.5

    82. Mostra del Cinema di Venezia: Noah Baumbach, Adam Sandler e Laura Dern presentano “Jay Kelly” a RTL 102.5

  • 82. Mostra del Cinema di Venezia: Yorgos Lanthimos, Emma Stone e Jesse Plemons presentano “Bugonia” a RTL 102.5

    82. Mostra del Cinema di Venezia: Yorgos Lanthimos, Emma Stone e Jesse Plemons presentano “Bugonia” a RTL 102.5

  • RTL 102.5 in Champions League e Europa League per la seconda stagione 2025/2026

    RTL 102.5 in Champions League e Europa League per la seconda stagione 2025/2026

  • 82. Mostra del Cinema di Venezia: László Nemes presenta “Orphan” a RTL 102.5

    82. Mostra del Cinema di Venezia: László Nemes presenta “Orphan” a RTL 102.5

  • 82. Mostra del Cinema di Venezia: Werner Herzog, premiato con il Leone d’Oro da Coppola, presenta la pellicola “Ghost Elephants” a RTL 102.5

    82. Mostra del Cinema di Venezia: Werner Herzog, premiato con il Leone d’Oro da Coppola, presenta la pellicola “Ghost Elephants” a RTL 102.5

Addio ad Enrico Lucherini, il primo ad inventare il lavoro di addetto stampa delle star

Addio ad Enrico Lucherini, il primo ad inventare il lavoro di addetto stampa delle star

Si è spento a 92 anni Enrico Lucherini, leggendario press agent delle star, creatore di eventi memorabili e maestro della comunicazione cinematografica

Rigoletto: la magia del melodramma conquista il pubblico areniano

Rigoletto: la magia del melodramma conquista il pubblico areniano

Al 102° Arena di Verona Opera Festival è andata in scena il quinto e ultimo titolo operistico di questa stagione

RTL 102.5 POWER HITS ESTATE 2025: “PRONTO COME VA” di The Kolors è in testa alla classifica della nona settimana

RTL 102.5 POWER HITS ESTATE 2025: “PRONTO COME VA” di The Kolors è in testa alla classifica della nona settimana

The Kolors sono in testa alla classifica della nona settimana di RTL 102.5 Power Hits Estate 2025 con “PRONTO COME VA”. A seguire Alfa con “a me mi piace” (ft. Manu Chao) e Tananai con “BELLA MADONNINA”