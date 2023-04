Roberto Tomasi a RTL 102.5: "Ponte di Pasqua, 15 milioni di italiani in viaggio, rimossi 40 cantieri in autostrada"

L’Amministratore Delegato di Autostrade per l’Italia Roberto Tomasi è stato ospite di ‘Non Stop News’ su RTL 102.5 in compagnia di Enrico Galletti, Giusi Legrenzi e Massimo Lo Nigro. «L’apertura del nostro Safety Point rappresenta un percorso di vicinanza agli utenti del nostro sistema autostradale, la più importante arteria. Durante questo ponte di Pasqua saranno in viaggio 15 milioni di automobilisti. Il Safety rappresenta un punto di contatto con la Polizia di Stato. Ne lanceremo altri tre prima dell’estate. Abbiamo bisogno di costruire un dialogo con la Polizia di Stato per aumentare la nostra sicurezza e la cultura del viaggio. Più del 60% di incidenti mortali sono causati da distrazioni al volante o comportamenti che non rispettano le regole stradali», afferma Roberto Tomasi.



COME FUNZIONA IL SAFETY POINT?

«Le persone possono premere un bottone e collegarsi con l’agente di Polizia per chiedere informazioni. Tutto grazie ad un totem che permetterà un contatto fisico con gli agenti», racconta Tomasi. «Ci saranno anche strumenti multimediali per sensibilizzare gli utenti sulla guida sicura», continua.