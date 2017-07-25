Roger Waters, il giudice blocca la vendita del disco

La cover di "Is This the Life We Really Want?" sarebbe plagio dell'opera "Cancellature" di Emilio Isgrò del 1964

Il giudice Silvia Giani della sezione specializzata del Tribunale di Milano ha fermato la vendita del disco "Is This the Life We Really Want?" dell'ex leader dei Pink Floyd Roger Waters. La decisione è stata presa nel merito la decisione con cui lo scorso 16 giugno aveva inibito la commercializzazione, la diffusione e la distribuzione dell'involucro, della copertina, del libretto illustrativo e delle etichette dell'album per un'ipotesi di plagio delle celebri "Cancellature", del 1964, dell'artista concettuale siciliano Emilio Isgrò.

Da quanto è stato riferito, il giudice civile ha ritenuto che dal raffronto con l'opera di Isgrò, assistito dagli avvocati Salvatore Trifirò e Francesco Autelitano, emerge che quanto riprodotto sulla copertina del disco del cantante, distribuito dalla Sony, "ha ripreso pedissequamente la forma espressiva personale dell'artista Isgrò".

