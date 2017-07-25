Roger Waters, il giudice blocca la vendita del disco

Roger Waters, il giudice blocca la vendita del disco

Roger Waters, il giudice blocca la vendita del disco

Redazione Web

25 luglio 2017, ore 18:46

La cover di "Is This the Life We Really Want?" sarebbe plagio dell'opera "Cancellature" di Emilio Isgrò del 1964

Il giudice Silvia Giani della sezione specializzata del Tribunale di Milano ha fermato la vendita del disco "Is This the Life We Really Want?" dell'ex leader dei Pink Floyd Roger Waters. La decisione è stata presa nel merito la decisione con cui lo scorso 16 giugno aveva inibito la commercializzazione, la diffusione e la distribuzione dell'involucro, della copertina, del libretto illustrativo e delle etichette dell'album per un'ipotesi di plagio delle celebri "Cancellature", del 1964, dell'artista concettuale siciliano Emilio Isgrò.
Da quanto è stato riferito, il giudice civile ha ritenuto che dal raffronto con l'opera di Isgrò, assistito dagli avvocati Salvatore Trifirò e Francesco Autelitano, emerge che quanto riprodotto sulla copertina del disco del cantante, distribuito dalla Sony, "ha ripreso pedissequamente la forma espressiva personale dell'artista Isgrò".

Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
  • Cucina italiana, il mondo della ristorazione si mobilita mentre l'Unesco decide sulla candidatura a Patrimonio immateriale dell'Umanità

    Cucina italiana, il mondo della ristorazione si mobilita mentre l'Unesco decide sulla candidatura a Patrimonio immateriale dell'Umanità

  • Tragedia in Salento, bambino di 8 anni ucciso in casa. Il corpo della madre trovato in mare da un sub

    Tragedia in Salento, bambino di 8 anni ucciso in casa. Il corpo della madre trovato in mare da un sub

  • Maurizio Belpietro ai microfoni di RTL 102.5: “Istituzionalmente scorretta la replica del Quirinale. Vicenda inquietante”

    Maurizio Belpietro ai microfoni di RTL 102.5: “Istituzionalmente scorretta la replica del Quirinale. Vicenda inquietante”

  • Bonus elettrodomestici, è corsa all'incentivo. I fondi potrebbero esaurirsi presto

    Bonus elettrodomestici, è corsa all'incentivo. I fondi potrebbero esaurirsi presto

  • RTL 102.5 è Radio Ufficiale delle Davis Cup Final 8 2025

    RTL 102.5 è Radio Ufficiale delle Davis Cup Final 8 2025

  • Banda di giovanissimi sgominata, avevano rapinato un 22enne a Monza che resterà invalido per lesioni al midollo spinale

    Banda di giovanissimi sgominata, avevano rapinato un 22enne a Monza che resterà invalido per lesioni al midollo spinale

  • Al via la nuova campagna di comunicazione di Radiofreccia: nasce Radiofreccia Rock Campus

    Al via la nuova campagna di comunicazione di Radiofreccia: nasce Radiofreccia Rock Campus

  • Venezuela, 30 anni ad un medico per un audio di critica al governo su un gruppo WhatsApp

    Venezuela, 30 anni ad un medico per un audio di critica al governo su un gruppo WhatsApp

  • Biagio Antonacci a RTL 102.5: “avremo modo di vederci presto e sarà bellissimo. Sto anche lavorando in studio per nuova musica”

    Biagio Antonacci a RTL 102.5: “avremo modo di vederci presto e sarà bellissimo. Sto anche lavorando in studio per nuova musica”

  • Mogol presenta a RTL 102.5 “Senza paura. La mia vita”, il libro autobiografico

    Mogol presenta a RTL 102.5 “Senza paura. La mia vita”, il libro autobiografico

Quando Zohran Mamdani si faceva chiamare Mr Cardamom: la carriera da rapper del neosindaco di New York

Quando Zohran Mamdani si faceva chiamare Mr Cardamom: la carriera da rapper del neosindaco di New York

Prima di entrare in politica, il primo cittadino di New York tentò di affermarsi sulla scena hip hop: oggi si trova al centro di un dissing con 50 Cent

Addio al maestro Beppe Vessicchio: è morto a Roma il direttore d'orchestra più celebre del Festival di Sanremo

Addio al maestro Beppe Vessicchio: è morto a Roma il direttore d'orchestra più celebre del Festival di Sanremo

Aveva 69 anni, è morto all'ospedale San Camillo Forlanini di Roma. Era ricoverato per una polmonite interstiziale, precipitata rapidamente

Milano Music Week 2025: dal 17 al 23 novembre concerti, dj set, panel, workshop ed eventi speciali dedicati al mondo della musica e ai suoi protagonisti

Milano Music Week 2025: dal 17 al 23 novembre concerti, dj set, panel, workshop ed eventi speciali dedicati al mondo della musica e ai suoi protagonisti

Le emittenti del Gruppo RTL 102.5 – RTL 102.5, Radiofreccia e Radio Zeta – saranno le radio ufficiali della manifestazione